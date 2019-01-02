بیش از ۳ میلیارد تومان برای تحصیل نیازمندان خراسان شمالی هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهی راد با اشاره به اینکه حدود پنج هزار و ۹۰۰ دانشآموز نیازمند تحت حمایت کمیته امداد این استان قرار دارند، اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و۱۰۰ نفرمقطع ابتدایی و دو هزارو ۸۰۰ نفر نیز در مقطع متوسطه اول و دوم تحصیل میکنند.
الهی راد بابیان اینکه سرانه کمکهزینه تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت این نهاد بهطور متوسط ۱۲۰هزار تومان است، گفت: این کمکهزینه تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت برای تهیه بستههای لوازمالتحریر، کیف و کفش آنها هزینه میشود.
وی با تأکید بر اینکه کمیته امداد هزینه خرید کتابهای درسی دانشآموزان مددجو را نیز پرداخت میکند، افزود: طی نیم سال تحصیلی اول سال ۹۷ حدود سه میلیارد تومان برای این دانش آموزان هزینه شد.
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی در ادامه با اعلام اینکه بیش از ۹۵۰ دانشجوی نیازمند تحت حمایت این نهاد هستند، گفت: از این تعداد حدود ۱۵۰ نفر دانشجوی کاردانی، بیش از ۷۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی، ۶۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و هشت نفر دانشجوی دکتری و ۳۸ نفر نیز حوزوی هستند.
الهی راد با اشاره به اینکه هر ترم تحصیلی کمکهزینه شهریه به دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد این استان پرداخت میشود، اظهار کرد: کمکهزینههای پرداختی این نهاد به دانشجویان مددجو برحسب مقطع تحصیلی آنها متفاوت است.
وی با بیان اینکه طی سال ۹۷ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برای کمکهزینه شهریه به دانشجویان پرداختشده است، مطرح کرد: باهدف تشویق دانشجویان نخبه تحت حمایت کمکهزینه پرداختی به آنها افزایش مییابد.
نظر شما