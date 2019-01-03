تفکیک زباله در خرمشهر کلید می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز جلسه شورای شهر خرمشهر با حضور تمام اعضا تشکیل شد و از جمله موارد محوری مورد بحث در این جلسه، لایحه واگذاری بخشی از وظایف مدیریت پسماند شهرداری خرمشهر به بخش خصوصی بود.

دفن غیربهداشتی و آتش زدن زباله در محل فعلی دفن زباله خرمشهر باعث شده بود این لایحه با قید دوفوریتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خرمشهر بیاید و در نهایت به تصویب برسد.

امیر سامری از اعضای شورای شهر خرمشهر در ابتدا مخالفت خود را با لایحه اعلام کرد و گفت: در شهرداری رویه کاری به نحوی پیش می رود که همیشه آخرین راه به عنوان نخستین راهکار طرح می شود و نمونه آن وثیقه قرار دادن بخش قابل توجهی از املاک شهرداری برای تامین قیر است و این طرح نیز به صورت خام بدون ذکر جزئیات تقدیم شورا شده است.

وی بر لزوم بررسی همه جانبه طرح ها پیش از مطرح شدن در صحن علنی تاکید کرد و گفت: زمان بررسی لوایح تمام نکات اعم از میزان سوددهی، میزان دقیق هزینه کرد و اصلح بودن گزینه انتخابی برای اجرای پروژه باید روشن شده باشه و ارائه یک لایحه گنگ و ملزم کردن شورا برای اتخاذ تصمیمی کارشناسی نشده برای مدت زمانی نسبتا طولانی، اقدامی نسنجیده است.

محمد جواد بچاری از موافقان تصویب لایحه برای نظر خود به برشماری دلایلی پرداخت و بیان کرد: تجربه ثابت کرده است، شهرداری به تنهایی نمی تواند تمام وظایف خود از جمله بحث مدیریت پسماند را انجام دهد و این کار در سطح شهرداری های کلانشهرهای کشور نیز به سمت برون سپاری پیش رفته است.

وی افزود: در خرمشهر نه نفرات متخصص و نه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای بحث تفکیک و دفن بهداشتی زباله وجود دارد و واگذاری انجام این کار به بخش خصوصی در شرایط فعلی بهترین اقدام است.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر، در خصوص این لایحه توضیح داد: زمین تحت اختیار شهرداری از نظر مساحت و موقعیت بهترین شرایط را نسبت به شهرهای همجوار دارد و اجرای بحث دفن بهداشتی زباله در این محل می تواند به سودآوری برای شهرداری خرمشهر منجر شود.

فاخر ربیعی فر افزود: در قالب اجرای این طرح یک هکتار از ۹۶ هکتار زمین در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و انتخاب یک مشاور برای اجرای این پروژه نیز الزامیست که برای آن اعتباری معادل یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

وی بر لزوم سامان بخشی به بحث دفن پسماندها در خرمشهر تاکید کرد و گفت: در خرمشهر روزانه ۱۲۰ تن زباله تولید می شود که در حال حاضر به روش غیر بهداشتی دفن یا سوزانده می شوند که محیطزیست و سلامت مردم در معرض تهدید قرار داده است.