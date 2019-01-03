فریدون یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سایت های امروله دالاخانی، بازی دراز، بدر و پریشان، زله زرد، بوزین مرخیل، بیستون، پناهگاه ورمنجه، شاهو و قراویز، آق‌داغ، قلاجه، هشیلان و نواکوه هر ساله سر شماری گونه‌های شاخص حیات وحش انجام می شود.

وی افزود: سرشماری پستانداران در استان کرمانشاه به پایان رسیده و نتایج حاکی از افزایش تعداد گونه‌های کل و بز، قوچ و میش و آهو در مقایسه با سنوات گذشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه بیان کرد: سرشماری حیات وحش پرندگان نیز از یازدهم دی ماه به مدت یک ماه در سطح تالاب های آبگیر و سایت‌های مربوطه انجام می شود.

وی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست استان برنامه های مختلفی تا انتهای سال جاری در دست اقدام دارد که یکی از آنها ساماندهی پروژه های مدیریت پسماند است که در این میان سایت قصرشیرین شهرستان های قصرشیرین، سرپل ذهاب، ریجاب و تازه آباد را تحت پوشش قرار دارد که عملیات اجرایی این سایت آغاز شده و تا پایان سال با سرعت بیشتری ادامه می یابد.

یاوری عنوان کرد: همچنین سایت مدیریت زباله های خانگی اسلام آباد غرب هم مناطق اسلام آباد غرب، دالاهو، سرمست و حمیل را تحت پوشش قرار دارد.

وی گفت: در حوزه پساب های خانگی نیز هفت شهر مجاز تصفیه فاضلاب خانگی هستند که در حال حاضر نیز سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی در شهرستان های ثلاث باباجانی، جوانرود، روانسر، پاوه، هرسین و کنگاور در دست اقدام است و در این میان سایت کنگاور اردیبهشت سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: عملیات اجرایی سایر سایت های نامبرده تا پایان سال به اتمام خواهد رسید و با احتساب هفت شهری که از فاضلاب خانگی بهره‌مند هستند ۹۰ درصد پساب های خانگی از طریق سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی انجام خواهد شد و این گامی ارزشمند در جهت حفظ محیط زیست و منابع آبی است.

به گفته یاوری، استفاده از سیستم های تصفیه فاضلاب خانگی سبب می شود منابع آب در صنعت و کشاورزی قابل مصرف باشد همچنین علاوه بر حفظ منابع آبی در حفظ محیط زیست نیز موثر است.