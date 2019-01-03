رشد ۷۵ درصدی صادرات اظهارشده درگمرک کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل حیدری اظهار داشت: در ۹ ماهه سال‌جاری یک میلیاردو ۱۷۵ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۸۲ دلارکالا با وزن ۲ میلیون و ۸۱۶ هزارو ۵۹۴ تن درگمرکات کرمانشاه، پرویزخان، خسروی و پاوه اظهار و صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۷۵ درصد و از حیث وزن ۵۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از این میزان، تشریفات صادرات از گمرک کرمانشاه ۷۰۳ میلیون و۳۹۳ هزارو ۱۸۲ دلار کالا به وزن ۱ میلیون و ۶۲۸ هزارو ۵۰۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۳۵ درصد و از حیث وزن نیز ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه بیان کرد: در ۹ ماهه سال‌جاری گمرک کرمانشاه سهم نخست میزان صادرات را در بین گمرکات استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی گفت: دراین مدت نیز تشریفات صادرات از گمرک پرویزخان ۳۶۳ میلیون و ۵۶۲ هزارو ۷۵۶ دلار کالا به وزن ۸۶۴ هزارو ۲۲۴ تن می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۲۹۱ درصد افزایش و از حیث وزن نیز رشد ۲۸۴ درصدی داشته است.

حیدری تصریح کرد: در ۹ ماهه سال‌جاری تشریفات صادرات از گمرک خسروی ۹۱ میلیون و ۹۳ هزارو ۳۳۹ دلار کالا به وزن ۲۳۹ هزارو ۵۵۳ تن می باشد. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۶۰ درصد و از لحاظ ارزش ۱۱۴ درصد رشد داشته است.

وی همچنین تشریفات صادرات گمرک پاوه را ۱۷ میلیون و ۲۲۹ هزارو ۱۰۵ دلار کالا به وزن ۸۴ هزارو ۳۱۱ تن عنوان نمود و افزود این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۱۱ درصد و از لحاظ وزن ۲۹۳ درصد افزایش داشته است .

مدیرکل گمرکات کرمانشاه کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی ،نایلون پلاستیکی رولی ، سیب زمینی محفوظ شده ، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده ، انواع کاشی دیواری ،کیسه نایلونی ، رول نایلونی، کولرهای آبی ، گرانول پلی اتیلن، عنوان نموده و افزود: بیشتر کالاهای فوق به کشور عراق صادر می شود.