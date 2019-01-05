حضور مداوم روحانیون در روستاها نیازمند ایجاد زیرساخت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، حجت الاسلام حسن منتظری در نشست با جمعی از مسئولان شهرستان کامیاران، اظهارداشت: به دلیل حساسیت شهرستان کامیاران سفرهای نظارتی را از این شهرستان شروع کرده ایم و امیدواریم این نشست ها زمینه همکاری بیشتر مسولان را با مرکز بزرگ و جامعه مخاطب تحت پوشش آن فراهم سازد.

وی با بیان اینکه در این شهرستان تعداد زیادی مسجد بدون روحانی وجود دارد، افزود: متاسفانه آن گونه که باید در زمینه تربیت روحانی در این شهرستان کار نشده است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ادامه داد: کمبود و نبود روحانی در این شهرستان دغدغه است، چراکه تزریق روحانی از سایر نقاط به این شهرستان باعث بروز مشکل می شود.

حجت الاسلام منتظری یادآور شد: برای جلوگیری از برخی مشکلات، باید خودمان طلبه پرورش دهیم تا یک سری تفکرات خاص در اینجا نفوذ نکند.

وی بیان کرد: یکی از وظایف اصلی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور هم در همین حوزه بوده و فرماندار کامیاران و بخشداران نیز باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با تاکید بر حضور روحانیون در روستاهای استان به منظور روشنگری و رفع شبهات با توجه به هجمه های دشمنان، گفت: ایجاد زیرساخت ها و بسترهای لازم برای ماندگاری روحانیون در روستاها امری ضروری است.

حجت الاسلام منتظری افزود: روستاهای فاقد خانه عالم باید با حمایت دستگاه ها و بخش های مختلف در دستور کار قرار گیرد که از ادارات ذیربط انتظار داریم این مهم را به عنوان یک اولویت پیگیری کنند.

وی اظهارداشت: دشمنان امروز از هر ظرفیتی برای القا تفکرات ضد دینی خود در جوامع اسلامی تلاش می کنند و مقابله با آنها نیاز به تلاش هرچه بیشتر در حوزه روشنگری و بصیرت افزایی است.