ديدار رييس گروه دوستي پارلماني روماني و ايران با رئيس مجلس شوراي اسلامي

به گزارش خبرگزاري مهر، كروبي دراين ديدار با اشاره به مشتركات گسترده سياسي ، فرهنگي و تاريخي ميان دو كشور روماني و ايران ، از روند روبه رشد روابط تهران - بخارست ، اظهار خرسندى كرد.

رييس مجلس شوراى اسلامي با تاكيد بر نقش و جايگاه مجلس در نظام هاى مردم سالار، حمايت مجالس دوكشور از مناسبات سياسي - اقتصادى ايران و روماني را ضامن اين همكارى ها و مكمل ديپلماسي دولتها توصيف كرد.

كروبي همچنين به نقش تعيين كننده جمهورى اسلامي ايران در منطقه و نقش روماني در شرق و مركز اروپا اشاره كرد و با تاكيد برضرورت توسعه و تعميق همكارى هاى منطقه اى و بين المللي ، ابراز اميدوارى كرد با الحاق روماني به اتحاديه اروپايي ، همكارى هاى دوكشوراز قوت و استحكام بيشترى برخوردار شود.

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با تبيين تحولات منطقه خاورميانه بويژه بحران افغانستان و عراق تصريح كرد : ما همواره از تشكيل و استحكام دولت مركزى افغانستان حمايت كرده و بر ضرورت استمرار كمك هاى فراگير بويژه حمايت هاى اقتصادى به اين كشور اصرار داريم .

عضو شوراى عالي امنيت ملي همچنين افزود : درخصوص مساله عراق نيز هرگونه اشغالگرى و خشونت را محكوم به شكست دانسته و اميدواريم با واگذارى هرچه سريعتر قدرت به تمامي مردم عراق تحت نظر سازمان ملل متحد، شاهد بازسازى آن كشور و برقرارى صلح و ثبات پايدار درعراق و به تبع آن در منطقه باشيم .

كروبي در ادامه سخنانش با يادآورى جنايات رژيم اشغالگر قدس در قبال حق طلبي مردم مظلوم فلسطين تصريح كرد : هرطرح صلحي كه درآن عنصر عدالت رعايت نشود و حقوق فلسطينيان را درنظر نگيرد، محكوم به شكست است و اين درسي است كه تاريخ به همگان داده است .

بروداشكو رييس گروه دوستي پارلماني روماني و ايران نيز در اين ديدار با بيان اراده راسخ مقامات سياسي و پارلماني دو كشور براى گسترش روابط، با اشاره به ديدارهاي رئيسان جمهورى ايران و روماني طي سه سال اخير، اظهاراميدوارى كرد با سفر رييس پارلمان روماني به ايران گام بلندى در توسعه و تقويت مناسبات پارلماني تهران - بخارست برداشته شود.

وى همچنين با ستايش از مواضع حكيمانه جمهورى اسلامي ايران در قبال مسايل مهم منطقه اى و بين المللي اظهار داشت : ما معتقديم هيچ راه حلي در قبال مسايل مختلف خاورميانه بدون مشاركت فعال ايران متصور نيست و جمهورى اسلامي ايران عامل حفظ و ثبات درمنطقه است .

بروداشگو با تقدير از حمايت ايران از عضويت غيردائم روماني در شوراى امنيت سازمان ملل متحد و با اشاره به الحاق آن كشور به اتحاديه اروپايي در سال 2007 ميلادى ، اظهار اميدوارى كرد كه مناسبات دوجانبه و چند جانبه تهران - بخارست ، از شتاب و استحكام بيشترى برخوردار شود.

رييس گروه دوستي پارلماني روماني و ايران با يادآورى نقش مجالس دو كشور در تعميق روابط موجود، به تصويب كليه توافقنامه هاى ايران و روماني در پارلمان آن كشور اشاره كرد و خواستار حمايت متقابل مجلس شوراى اسلامي از همكاريهاى علمي ، صنعتي و اقتصادى في مابين شد.

