استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی بزرگترین معضل جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، ماموستا عثمان کریمی در مراسم اهدای ۱۰ فقره جهیزیه به زوج های جوان نیازمند در مریوان با اشاره به استفاده نادرست برخی از جوانان از شبکه های اجتماعی و موبایل، اظهارداشت: متاسفانه شبکه های اجتماعی به بزرگترین معضل برای زندگی زناشویی تبدیل شده است.

وی دخالت بیجا خانواده ها در زندگی جوانان را از عوامل بهم خوردن زندگی مشترک دانست و افزود: پدر و مادرها و نزدیکان زوجین نباید در زندگی فرزندان خود دخالت بیجا داشته باشند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان مریوان ادامه داد: اکثر طلاق های شهر مریوان ناشی از دخالت بیجای خانواده ها و نزدیکان دو طرف صورت می گیرد.

ماموستا کریمی در بخشی دیگر از سخنان خود، با اشاره به اینکه کمک به نوعروسان و ورود به حوزه محرومیت زدایی جزو رسالت های سپاه نیست، یادآور شد: سپاه در شرایطی که وضعیت جامعه را می سنجد علاوه بر وظیفه ذاتی خود که پاسداری از انقلاب اسلامی است به عنوان حامی جوانان و نوعروسان در راستای محرومیت زدایی نقش آفرینی می کند که همه مسئولان باید به این حوزه ورود پیدا کنند.