به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر صبح پنج‌شنبه در آغاز نخستین سفر رسمی خود به گرمسار در مقام استاندار سمنان، پس از استقبال رسمی و حضور در گلزار شهدا به سیمین دشت رفت تا از نزدیک از پروژه بی‌اوتی شامل انتقال آب سیمین دشت به گرمسار بازدید کند، این طرح با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به روش خرید تضمینی آب در دست اجرا است.

فرماندار گرمسار در حاشیه این بازدید به خبرنگار مهر گفت: پروژه سیمین دشت از طرف آب منطقه‌ای سمنان با هزینه اولیه برآورد شده در سال ۹۳ شامل ۲۳۵ میلیارد تومان در هشت بخش در دست اجرا است که در زمره این بخش‌ها می‌توان به خط لوله انتقال آب به قطر ۱۰۰ سانتی‌متر به طول سه کیلومتر، خط انتقال فولادی ۸۰ سانتی‌متری به طول ۳۹ کیلومتر و پوشش داخلی اپوکسی و خارجی پلی‌اتیلن سه لایه مقاوم اشاره کرد.

داریوش طاهری بیان کرد: این طرح همچنین شامل بخش‌های دیگر از قبیل احداث دو واحد نیروگاه برق‌آبی به ظرفیت ۲.۵مگاوات، سیستم آبگیری بند انحرافی سیمین دشت به ظرفیت یک هزار لیتر بر ثانیه، واحد گندزدایی و تصفیه به ظرفیت یک هزار لیتر بر ثانیه، دو مخزن فشارشکن هرکدام به ظرفیت سه هزار مترمکعب و سیستم حفاظت کاتدیک و تقلیلی فشار است.

استاندار سمنان در ادامه سفر خود به گرمسار همچنین از واحدهای صنعتی بازدید کرده و در نشست شورای اداری این شهرستان نیز حضور خواهد یافت.

آشناگر پیش از بازدید از طرح سیمین دشت، در گلزار شهدای گرمسار نیز حضور یافت و در سخنانی کوتاه، بابیان اینکه شهدا چشم‌وچراغ این مملکت هستند، گفت: تداوم خطی و مشی شهدا نقش مؤثری در ایجاد توسعه و آبادانی ایفا می‌کند.

وی افزود: تقویت روحیه شهادت‌طلبی و ایثارگری در جامعه دراولویت امور فرهنگی قرار گیرد.

بازدید از جاده گرمسار- فیروزکوه، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و همچنین غار نمکی از برنامه‌های مهم سفر یک‌روزه استاندار سمنان به گرمسار است.