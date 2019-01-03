بارش شدید باران در ایلام/ احتمال سیلاب وجود دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که در سطح استان فعال است از اواخر وقت امروز از سطح استان خارج می شود.

وی افزود: این سامانه بارشی که از دیروز وارد سطح استان شده، اوج فعالیت این سیستم برای امروز است که عمده فعالیت آن وزش باد شدید به ویژه برای نواحی مرزی است.

وی ادامه داد: فعالیت این سیستم بارش باران در مواقعی همراه با رعد و برق و احتمال تگرگ نیز و در ارتفاعات نیز با توجه به هسته سرد این سیستم احتمال برف نیز وجود دارد.

رستمی عنوان کرد: پتانسیل بارشی این سامانه برای نواحی جنوب و شرق و نیز جنوب شرق استان به نسبت قوی تر از دیگر نقاط است.

وی افزود: برای امروز احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل ها وجود دارد که لازم است در خصوص این موارد همچنین کاهش دید به دلیل پدیده مه به ویژه در گردنه ها و نقاط کوهستانی، کاهش دمایی که بعد از وقوع سیستم رخ می دهد توجه لا زم به عمل آید.

وی گفت: بر اساس پیش بینی نقشه های هواشناسی برای روز جمعه پایداری نسبی هوا را در سطح استان شاهد هستیم.