به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی صبح پنج‌شنبه در همایش «تقنین در جمهوری اسلامی» که به مناسبت سالروز ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه مفید برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با حضور در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ خدمات زیادی برای جمهوری اسلامی بود.

وی با اشاره به اینکه تقنین زیربنای هر ساختار سیاسی و حاکمیتی است و در مراتب دینی تقنین اصلی را برجا می‌گذارد، گفت: احکام الهی نوعی تقنین حساب می‌شود و چارچوب‌های اصلی و خط‌مشی‌ها را مشخص می‌کند و مسائل را دقیق‌تر برای اجرا فراهم و زمینه‌های حکمرانی خوب را ایجاد می کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضرت امام(ره) و بزرگان انقلاب سعی کردند روش تقنینی را استفاده کنند و از این روش هنوز هم به‌خوبی استفاده می‌شود، اما متأسفانه قوانین را خوب می‌نویسیم اما در مرحله اجرا به‌خوبی اجرا نمی‌شود.

وی عنوان کرد: آیت‌الله هاشمی از همان ابتدای پیروزی انقلاب حضور جدی داشتند و با حکم حضرت امام به‌عنوان عضو شورای انقلاب در کنار شهیدان بهشتی، باهنر و شهید مطهری شورای انقلاب تشکیل شد که در این شورا به وظایف تقنینی رسیدگی می‌کرد.

هاشمی گفت: مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول عمر خود حتی در زمان مسئولیت ریاست جمهوری در مورد مسائل تقنینی دستی داشتند و می‌توان ایشان را پدر مسائل تقنینی جمهوری اسلامی نامید؛ در این مقاطع تعداد قوانین به تصویب رسیده زیاد بود. یکی از دلایلی که دچار مشکل هستیم کثرت قوانین است چون محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نسبت به زیاد بودن قوانین اظهار نگرانی می‌کردند که دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت به تقلیل قوانین اقدام کردند اما چندان موفق نبودند، ادامه داد: ایشان در چهار دوره حضور در مجمع، سعی کردند بخش زیادی از مشکلات قانونی کشور را از میان بردارند.

فرزند آیت الله هاشمی اظهار داشت: ایشان یک مجتهد اسلام‌شناس و مدیر بودند و تقدم مصلحت را بر مسائل و مشکلات کشور خوب می‌شناختند.