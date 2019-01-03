منبع بوی نامطبوع تهران احتمالا ریختن «مرکاپتان» ها بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از محور قم- تهران و تصفیه خانه فاضلاب اسلامشهر در جمع خبرنگاران در پاسخ به ربط این بازدید با بوی نامطبوع شب گذشته تهران گفت: خیر، این بازدید از قبل هماهنگ شده و هیچ ربطی به بوی دیشب ندارد.

وی با اشاره به بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام (ره) که چند سالی است، به ویژه در فصل تابستان استشمام می شود، گفت: کانون های این بو به لحاظ علمی مشخص است، فاضلاب های خانگی و صنعتی، کشتارگاه ها و سوزاندن پسماندها می‌توانند منشاء این بو باشند که امروز بازدیدی از این منطقه داشتیم.

استاندار تهران بازدید از نوع فاضلاب و روند تصفیه این فاضلاب را هدف سفر امروز خود دانست.

وی با بیان اینکه تاکنون منبع مشخصی برای بوی نامطبوع شب گذشته در تهران پیدا نشده است، گفت: ستاد بحران شب گذشته با حضور مسئولان تشکیل شد، احتمال این که ماده شیمیایی خاصی مانند «مرکاپتان» ها در جایی به صورت عمد و یا سهو ریخته شده باشد وجود دارد، که طی ۲ الی ۳ ساعت بعد رفع شد.