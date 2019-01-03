سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی محور کوهستانی چالوس، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه چهاردهم دی‌ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه از مرزن‌آباد به سمت کرج یک‌طرفه می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در بخش دیگری با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور کرج - چالوس و بالعکس، گفت: ممنوعیت تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته در محور اعمال و این محدودیت تا ساعت شش بامداد روز شنبه پانزدهم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

سرهنگ گودرزی با تأکید بر اینکه محدودیت‌های ترافیکی به‌منظور تأمین نظم و امنیت در جاده چالوس اعمال می‌شود، از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی و برف‌گیر چالوس رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کنند و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

گفتنی است؛ هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی سرد به منطقه البرز مرکزی، بارش برف و باران را پیش‌بینی کرده و برای ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی مه آلودگی و وقوع یخبندان شبانگاهی پیش‌بینی‌شده است.