  1. استانها
  2. البرز
۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اعلام محدودیت‌های ترافیکی/جاده چالوس فردا یک‌طرفه می‌شود

اعلام محدودیت‌های ترافیکی/جاده چالوس فردا یک‌طرفه می‌شود

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز با اعلام محدودیت‌های ترافیکی، گفت: به منظور تامین نظم و امنیت جاده چالوس فردا یک‌طرفه می‌شود.

سرهنگ رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی محور کوهستانی چالوس، اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز جمعه چهاردهم دی‌ماه از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: با اعلام مأموران پلیس‌راه مستقر در محور تردد انواع خودرو از ساعت ۱۷ تا ۲۴ روز جمعه از مرزن‌آباد به سمت کرج یک‌طرفه می‌شود.

رئیس پلیس‌راه استان البرز در بخش دیگری با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور کرج - چالوس و بالعکس، گفت: ممنوعیت تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز گذشته در محور اعمال و این محدودیت تا ساعت شش بامداد روز شنبه پانزدهم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

سرهنگ گودرزی با تأکید بر اینکه محدودیت‌های ترافیکی به‌منظور تأمین نظم و امنیت در جاده چالوس اعمال می‌شود، از رانندگانی که قصد عبور از محور کوهستانی و برف‌گیر چالوس رادارند خواست با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حادثه جلوگیری کنند و سفری ایمن را برای خود و خانواده رقم بزنند.

گفتنی است؛ هواشناسی استان البرز با توجه به ورود سامانه بارشی سرد به منطقه البرز مرکزی، بارش برف و باران را پیش‌بینی کرده و برای ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی مه آلودگی و وقوع یخبندان شبانگاهی پیش‌بینی‌شده است.

کد مطلب 4503039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها