حمله عناصر تروریست «بوکوحرام» به ۳ مرکز نظامی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع نظامی و امنیتی اعلام کردند که عناصر گروه تروریستی بوکوحرام که هم پیمان داعش است دست کم به ۳ مرکز نظامی در شمال شرق نیجریه حمله کرده اند.

این منابع تاکید کردند که مراکز نظامی مذکور در ایالت بورنو قرار دارد.

عناصر این گروه تروریستی طی ماه های اخیر حملات زیادی را علیه مراکز و پایگاه های نظامی ارتش در ایالتهای بورنو و یوبی انجام داده اند که به دنبال آن ده ها سرباز نیجریه کشته شده اند.

از زمان آغاز اقدامات تروریستی بوکوحرام در شمال شرق نیجریه در سال ۲۰۰۹ تاکنون دست کم ۲۷ هزار تن کشته شده اند.