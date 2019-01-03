  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

حمله عناصر تروریست «بوکوحرام» به ۳ مرکز نظامی در نیجریه

حمله عناصر تروریست «بوکوحرام» به ۳ مرکز نظامی در نیجریه

منابع نظامی نیجریه اعلام کردند که عناصر گروه تروریستی بوکوحرام به ۳ مرکز نظامی در شمال شرق این کشور حمله کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع نظامی و امنیتی اعلام کردند که عناصر گروه تروریستی بوکوحرام که هم پیمان داعش است دست کم به ۳ مرکز نظامی در شمال شرق نیجریه حمله کرده اند.

این منابع تاکید کردند که مراکز نظامی مذکور در ایالت بورنو قرار دارد.

عناصر این گروه تروریستی طی ماه های اخیر حملات زیادی را علیه مراکز و پایگاه های نظامی ارتش در ایالتهای بورنو و یوبی انجام داده اند که به دنبال آن ده ها سرباز نیجریه کشته شده اند.

از زمان آغاز اقدامات تروریستی بوکوحرام در شمال شرق نیجریه در سال ۲۰۰۹ تاکنون دست کم ۲۷ هزار تن کشته شده اند.

کد مطلب 4503044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها