آماده سازی۲۰۰نیروی انسانی و ۲۵دستگاه خودرو در ستاد برف روبی پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، کورش گلریز صبح پنج شنبه ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری پردیس اظهار داشت: ستاد برف روبی شهرداری پردیس به سبب نوع خاص شرایط اقلیمی این شهر و فرا رسیدن پیش از موعد فصول سرد و روزهای بارندگی، مقدمات لازم برای ارائه خدمات در ایام پاییز و زمستان را تدارک دیده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۲۰۰ نیروی مجرب شهرداری پردیس از واحدهای مختلف این مجموعه برای خدمات رسانی در ستاد برف روبی آماده سازی می شوند.

این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین ۲۵ دستگاه انواع خودروی خدماتی شامل ۶ دستگاه برف روب نمکپاش مکانیزه، ۹ دستگاه کامیون نمکپاش دستی، چهار دستگاه لودر، یک دستگاه بیل مکانیکی، دو دستگاه گریدر، سه دستگاه مینی لودر (بابکت، دراج و بکهو) تعمیر، تجهیز و آماده به کار می شود.

شهردار پردیس افزود: از دیگر اقدامات شهرداری پردیس در زمینه آماده سازی ستاد برف روبی می توان به ایجاد سه مرکز دپوی شن و نمک در انبار مرکزی نمک، منطقه خرمدشت و بلوار شهید چمران اشاره کرد.

گلریز بیان داشت: همچنین طی ماه گذشته، چهار هزار و ۵۰۰ تن مخلوط شن و نمک شامل دو هزار تن شن و دو هزار و ۵۰۰ تن نمک در انبار مرکزی واقع در انتهای بلوار فروردین جنوبی ذخیره سازی شد.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر این طی بازه زمانی مذکور ۱۲ هزار کیسه نمک ۱۰ کیلویی برای قرار گرفتن در جعبه های مخصوص تعبیه شده در سطح شهر تهیه شد.

به گفته وی، در این بین، مجموعه ستاد برف روبی شهرداری پردیس همچون سنوات گذشته دو نکته بسیار مهم را در مخلوط میزان نمک و شن مد نظر قرار می دهد.

شهردار پردیس تصریح کرد: نخست تسهیل در رفت و آمد شهروندان و جلوگیری از بروز اختلال در آن به هنگام بارش برف و همچنین استفاده حداقلی از نمک دو نکته ای است که مورد توجه قرار دارد.

گلریز ادامه داد: همچنین از شهروندان گرامی درخواست می شود با بهره گیری از زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن طی روزهای بارندگی، یاریگر شهرداری پردیس در راستای استفاده کمتر از نمک و درنتیجه آسیب کمتر به محیط زیست، فضای سبز و سفره های آب زیرزمینی باشند.