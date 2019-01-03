مازندران از برنامه صادرات عقب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر صبح پنجشنبه در مراسم تکریم از صادرکنندگان برتر استان با بیان اینکه امروز از صادرکنندگان سال های ۹۵ و ۹۶ تقدیر می شود افزود: صادرکنندگان سربازان گمنامی هستند که برای ارتقای خدمات و تولید تلاش می کنند.

وی با اشاره به آمار صادرات استان گفت: ظرفیت صادرات استان مازندران در برنامه ششم توسعه سه میلیارد دلار است و رسیدن به این اهداف قابل تحقق خواهد بود.

وی افزود: بخش خصوصی در حوزه های مختلف پیشنهادات و راهکارهایی به دستگاه های مختلف برای توسعه صادرات داده است و در سال گذشته برنامه های خود را به استانداری اعلام کرده ایم و برای صادرات باید به بخش ها و حوزه های مختلف توجه داشته باشیم و اگر از همه ظرفیت ها استفاده کنیم به نتیجه خواهیم رسید و در حال حاضر از همه ظرفیت ها بهره نمی بریم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآور شد: امسال ۱۵ درصد ظرفیت برنامه ششم برای صادرات استان درنظر گرفته شده است و اکنون از برنامه صادرات عقب نیستیم.

وی افزود: در سال جاری میزان صادرات استان نسبت به مدت ۹ ماه سال قبل ۱۳ درصد رشد یافته است و در سال قبل ۴۲۰ هزار تن کالا از مازندران صادر شده است که ۳۰۰ میلیون دلار مربوط به ۹ ماه سال قبل بود ولی امسال در ۹ ماهه ۳۴۰ هزار تن کالا صادر شده است.

مهاجرتاکید کرد: با کمک جهاد کشاورزی صادرات برنج مازندران به کانادا صورت گرفت و این نشان می دهد که می توان با همدلی بخش های مختلف به اهداف صادراتی رسید.

وی با عنوان اینکه در حوزه طیور و آبزیان ظرفیت های بالایی دارد خواستار بهره گیری از ظرفیت ها و تعامل بخش های مختلف شد و سال قبل ۳۲ قلم کالا از استان صادر شد و این میزان امسال به ۶۲ قلم افزایش یافته است.