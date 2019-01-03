تکمیل تالار شهر اردبیل به ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار نیازمند است

ناصر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تالار فرهنگی و هنری شهر اردبیل از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار بوده و امیدواریم با تامین اعتبارات مورد نیاز شاهد بهره‌برداری هر چه سریع این پروژه بزرگ استانی باشیم.

به گفته وی تالار شهر اردبیل بزرگترین مجموعه فرهنگی و هنری استان اردبیل خواهد بود که با افتتاح آن بخش عمده‌ای از نیازهای زیرساختی منطقه در برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلف برطرف می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: با توجه به نزدیک بودن سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به استان اردبیل امیدواریم تخصیص اعتبارات ویژه به این مجموعه مورد موافقت قرار گیرد تا با اعتبارات مناسبی شاهد پیشرفت فیزیکی این طرح باشیم.

اسحاقی توضیح داد: تالار شهر اردبیل یکی از بزرگترین طرح‌های استانی بوده که تا کنون اعتباری بالغ بر ۱۷۴ میلیارد ریال به آن تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: اعتبار مصوب درنظر گرفته شده برای تالار شهر اردبیل در سال جاری ۳۰ میلیارد ریال بوده تا اقدامات لازم برای بهره‌برداری از این مجموعه در سال جاری نیز تداوم یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از آغاز طرح مطالعاتی این پروژه از سال ۸۷ خبر داد و افزود: سالن تخصصی موسیقی با ظرفیت ۷۰۰ نفر و سالن ویژه نمایش با ظرفیت ۶۰۰ نفر از جمله بخش‌های درنظر گرفته شده در تالار فرهنگی و هنری شهر اردبیل است.