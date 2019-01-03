به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور رستمی با بیان این که در مرحله نخست ساماندهی و آزادسازی کارگاه‌های عمرانی در شهر تهران ۷۸ هزار و ۵۷۱ متر مربع آزاد سازی خواهد شد و بزودی این کارگاه‌ها به فضای سبز و عمومی تبدیل شده در اختیار شهر و شهروندان تهرانی قرار می‌گیرد، گفت: ۲۲ هزار و ۲۰۵ مترمربع از این کارگاه‌های عمرانی مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری پایتخت، ۸ هزار و ۵۴ متر مربع مربوط به کارگاه‌های مترو و یکهزار و ۱۷۰ مترمربع کارگاه‌های مناطق ۲۲گانه شهر تهران است.

وی با اشاره به بازدید و بررسی ۲۵۴ کارگاه عمرانی در شهر تهران گفت: از این تعداد ۴۵ کارگاه قابل کوچک سازی و جمع آوری بود که ضمن هماهنگی با شهرداران مناطق و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری این کار به نتیجه رسید و بیش از ۳۱ هزار و ۴۲۹ متر مربع از کارگاه‌ها آزاد و با تغییر وضعیت به فضای سبز و فضای عمومی تبدیل خواهد شد.

رستمی بیان کرد: کارگاه عمرانی میدان شهدای هفت تیر را یکی از این کارگاه ها برشمرد که سالها هویت بصری این میدان و خیابان‌های منتهی به آن را در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود و در گام نخست، کارگاه عمرانی (بچینگ) میدان هفت تیر که مایه تاسف شهروندان بود، جمع آوری شد و این مسیر را ادامه می‌یابد.