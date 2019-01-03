طرح آمریکا برای خروج ۷ هزار نیروی نظامی از خاک افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت «میلیتری» به نقل از منابع آگاه از تصمیم پنتاگون برای کاهش نیمی از نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خبر داد.

این در حالی است که نیروهای عملیات ویژه از این طرح مستثنی شده و به بهانه مبارزه با طالبان و داعش در افغانستان خواهند ماند.

گفتنی است ماه میلادی دسامبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور ناگهانی از خروج نظامیان این کشور از سوریه خبر داد حال آنکه بلافاصله احتمال خروج از افغانستان نیز مطرح شد.

در حالی که مقامات از اظهارنظر رسمی در این باره خودداری می‌کنند؛ یک منبع آگاه به میلیتری گفته است که «اسکات میلر» فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان، بین ۸ تا ۱۲ ماه آینده، حدود ۷ هزار نیرو از مجموع ۱۴ هزار نیروی آمریکایی مستقر در افغانستان را از این کشور خارج خواهد کرد و هم اکنون در حال برنامه‌ریزی در این زمینه است.

میلر طی هفته گذشته خطاب به نظامیان آمریکایی گفته بود که با توجه به مذاکرات افغانستان، باید خود را برای هر نتیجه‌ای اعم از «فرایندهای مثبت یا پیامدهای منفی» آماده کنند.

وی همچنین گفت: مذاکرات صلح در حال برگزاری است، بازیگران منطقه ای بر صلح پافشاری می کنند و طالبان و دولت افغانستان در مورد صلح صحبت می کنند.

اما وی از اظهارنظر در مورد خروج نیروهای این کشور و پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا در خاک یک کشور خارجی خودداری کرد.