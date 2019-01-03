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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات وزارت راه:

بوی نامطبوع تهران ربطی به کوه دماوند ندارد

بوی نامطبوع تهران ربطی به کوه دماوند ندارد

یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده بوی منتشر شده علیرغم برخی شایعات پخش شده نمی‌تواند ناشی از گاز آتشفشان دماوند باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، به دنبال انتشار بوی نامطبوع در تهران و این احتمال که ممکن است بری نامطبوع به دلیل فعالیت آتشفشان دماوند باشد،  علی بیت اللهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: طبق بررسی‌های بعمل آمده بوی منتشر شده علیرغم برخی شایعات پخش شده نمی تواند ناشی از گاز آتشفشان دماوند باشد.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: جهت وزش غالب باد از غرب به شرق یعنی از سمت تهران به سمت دماوند بوده و نیز مشاهدات چشمی همکاران ما در هواشناسی مازندران حاکی از عدم متصاعد شدن گاز از قله بوده است.

وی تصریح کرد: بنابراین منشاء گاز آتشفشانی برای بوی نامطبوع در تهران منتفی است.

کد مطلب 4503085

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