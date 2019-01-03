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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

در پی بارش باران؛

آب‌گرفتگی معابر خیابان‌های خرم‌آباد را قفل کرد

آب‌گرفتگی معابر خیابان‌های خرم‌آباد را قفل کرد

خرم‌آباد- بارش باران و آب‌گرفتگی معابر، برخی خیابان‌های شهر خرم‌آباد را قفل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های جدی باران در خرم آباد آبگرفتگی معابر را در پی داشته است، همزمان با این شرایط وزش باد شدید را نیز شاهد هستیم.

از شب گذشته میزان بارش ها شدت یافته است و همین امر منجر به ایجاد ترافیک در خیابان های خرم آباد شده است.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، در حال حاضر آبگرفتگی معابر منجر به وارد شدن آب به درون مغازه ها شده است و تردد در خیابان های انقلاب از محل بیمارستان شهدای عشایر تا نزدیکی میدان ۲۲ بهمن و همچنین خیابان های ماسور و گلدشت به علت شدت آبگرفتگی معابر به کندی صورت می گیرد.

نیروهای آتش نشانی و شهرداری خرم آباد در خیابان های این شهر حضور داشته و در تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر و بازگشایی مسیرها هستند.

بر اساس این گزارش، هواشناسی لرستان از روزهای گذشته با صدور اخطاریه هایی نسبت به آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها هشدار داده بود.

کد مطلب 4503086

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