بعد از توافق «آستانه» شاهد کاهش تنش در سوریه بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف صبح پنجشنبه در مراسم بزرگداشت انتشار بیست هزارمین شماره روزنامه خراسان که درسالن همایش های ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز، بزرگترین افتخار ما این است که کسی نمی تواند بگوید اگر یک هفته از شما حمایت نکنم عربی، روسی یا انگلیسی صحبت می کنید و جوان های ما که قبل از انقلاب را ندیده اند باید بدانند این استقلال کم دستاوردی نیست.

وی افزود: اتکای ما به داخل، درون زا بودن امنیت، پیشرفت صنعتی درون زا، اعتبار درون زا و مشروعیت درون زای ما را نشان می دهد که کم دستاوردی نیست.

وزیر امورخارجه بیان کرد: کدام یک از کشور های منطقه و اطراف ما می توانند این حرف ها را بزنند؟ ممکن است شما از هتل ها و خیابان های مجلل آن ها خوشتان بیاید اما همانطور که ترامپ به درستی می گوید« این هتل های مجلل و خیابان ها به راحتی می توانند از بین بروند»، اما ما توانستیم با توکل به خداوند و زیر سایه ائمه و اعتماد به مردم، ۴۰ سال بمانیم و این دستاورد بزرگ خون شهدا و مردمی است که گول نخوردند و اشتباه نگرفتند، باید به این مردم بها دهیم.

ضرورت رعایت حقوق مردم

وی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق مردم یک ضرورت است نه یک وظیفه اخلاقی، تصریح کرد: ما جز مردم چیزی نداریم و رعایت حقوق جامعه یک ضرورت است. اگر ما از این انقلاب خوب استفاده کنیم، چهلمین سالگرد آن عاملی می شود تا سربلندتر، موفق تر و پربارتر وارد دومین چله آن شویم.

ظریف ادامه داد : امروز در دنیا تحولات بزرگی رخ داده است و مشاهده می کنیم که دنیای امروز، دیگر دنیایی نیست که یک گروه برای بقیه تصمیم بگیرد. امروز در دنیایی زندگی می کنیم که تصور ابر قدرتی رنگ باخته است و کسی نمی تواند ادعا کند که می تواند مقدرات دنیا را رقم بزند.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد:مثال جذابی که وجود دارد این است که در سال ۹۵، دو کشور که اگر قرار بود دنیا ابر قدرت داشته باشد هرکدامشان می توانستند ۱۰۰ ها بار دنیا را نابود کنند، کری و لاوروف در ژنو تصمیم گرفتند که در سوریه آتش بس اعلام کنند و یک هفته بعد معلوم شد که شکست خورده اند، بعد لاوروف توافقی را با دو کشور که به داخل سوریه ارتباط داشتند امضا کرد و امروز که بیش از دو سال از این توافق می گذرد، شاهد کاهش تنش ها در سوریه هستیم. این مشخصه دنیا امروز ما است که قدرت در دنیا متکثر و پخش شده است، هم دارندگان قدرت انحصاری نیستند و هم ابزار قدرت انحصاری نیست.

وی با اشاره به اینکه امروز قطب های قدرت در دنیا نابود شده است، گفت: قدرت در اختیار همگان قرار گرفته و حتی یک فرد هم قدرت دارد و این تحول بسیار مبارکی است چرا که زمانی برای قدرتمند بودن باید قایق های توپ‌دار فراوان، اقتصاد بسیار قوی و یا امپراطوری رسانه ای بزرگی می داشتید اما امروز شما توانسته اید که تمامی این ابزار قدرت را به شکلی پخش کنید که یک سازمان تروریستی همچون داعش با تمام دنیا وارد جنگ و صلح شود، یعنی هم امنیت زدایی کند و هم امنیت زایی.

ظریف تاکید کرد:قدرت رسانه ای نیز از اختیار دولت ها خارج شده و امروز اسباب یا ابزار قدرت، شکل دهی به علایق، دیدگاه ها، احساسات و نگرش های متکثر است.

قدرت برتر رسانه در جهان

وی با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در ایجاد تحولات جهانی افزود: یک خبرنگار می تواند در خانه بنشیند و خبری تهیه کند که موجب تحولی در تمام دنیا شود مانند بسیاری از تحولات چند سال اخیر که با یک خبر به وجود آمده اند.در دنیا امروز به برکت تحولات، هر فرد یک رسانه شده است و این قدرت می تواند بر دنیا تاثیر بگذارد.

وزیر امور خارجه کشورمان با نگاهی به ابعاد مختلف مقاومت به عنوان امری اجتناب ناپذیر در برابر تجاوز دشمن اشاره کرد و تصریح کرد: وقتی رژیم صهیونیستی به مردم لبنان و غزه تجاوز می کند تنها راه مردم مقاومت است چراکه اصل ضرورت مقاومت‌ و داشتن توان یک واقعیت است اما آنچه که مقاومت را چندین برابر می کند، بقیه اعضا هستند.

ظریف تاکید کرد: نکته ای که همیشه باید در نظر داشته باشیم، قدرتی است که همه خبرنگاران دارند. خبرنگاران می توانند یک حرف را به عامل عزت ملی یا عامل ذلت ملی تبدیل کنند. قبلا چند خبرگزاری داشتیم اما امروز هر کس می تواند این کار را انجام دهد لذا باید رسانه را بشناسیم و به آن اهمیت دهیم حتی در برابر افرادی که با ما زاویه دارند چون در روز مبادا همه این ها پای ایران و کشورشان می ایستند.

وی گفت:اینکه یک ایرانی بتواند خواسته های خود را در سطح جهانی منعکس کند، بتواند یک هشتگ خود را در فضای مجازی به هشتگ برتر تبدیل کند تهدید نیست بلکه یک فرصت برای کشور محسوب می شود.