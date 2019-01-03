کارگاه بزرگ توتون تقلبی در شهریار پلمب شد

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس اطلاع از این که در یکی از محله‌های شهریار فردی اقدام به تهیه، تولید، جعل و بسته بندی توتون تقلبی می کند، موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات خاص پلیسی و بررسی میدانی و کسب اطمینان از درستی موضوع طی هماهنگی با مقام قضائی از محل بازدید به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این عملیات ماموران در محل ۲۵۰ کارتن ۲۵ باکسی پاکت توتون تولید شده و آماده توزیع ، حدود ۲۰۰بسته و گونی تنباکو ، ۱۳ دستگاه مخصوص بسته بندی و تولید تنباکو ، ۵ بشکه اسانس و گلیسرین و تعدادی توتون غیر بسته بندی در بشکه آماده تولیدکشف شد.

خانچرلی به دستگیری یک فرد متخلف در این عملیات خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه مورد نظر پلمب شد و تلاش برای سایر افراد مرتبط با این پرونده نیز در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: کارشناسان ارزش ریالی اموال مکشوفه را ۲ میلیارد تومان برآورد کردند.