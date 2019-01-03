«حراس الدین» گروه تروریستی جدید برای بی ثباتی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در گزارشی اعلام کرد: عراق طی ماههای گذشته شاهد شکل گیری گروه موسوم به «حراس الدین» پس از اینکه این گروه افرادی از جبهه النصره و تحریر الشام که از سوریه بازگشته اند، را جذب کرده، است.

بر اساس این گزارش؛ این گروه در برخی استانهای عراق فعال شده است و ناظران امور عراق آنرا خطری برای ثبات استانهایی که تروریستهای این گروه در آن قرار دارند، می دانند.

العربیه گزارش داد: حراس الدین اخیرا به گروه موسوم به جیش النقشبندی که در شمال استان صلاح الدین متمرکز است، ملحق شده است و فعالیت هایی در طوزخورماتو، شرقاط و مناطق دیگری در استانهای صلاح الدین، نینوا، کرکوک و دیالی دارد.

بر اساس این گزارش؛ حراس الدین ادلب را به عنوان مرکز فعالیت های خود قرار داده است و از مهمترین مخالفان توافق روسها و ترکها درباره ادلب و منطقه عاری از سلاح در آن است. این گروه تروریستی دست به تحرکات گسترده برای جذب اعضای القاعده زده و از حمایت طرفهایی در عراق برخوردار است تا خشونت را به مناطق سنی نشین عراق بازگرداند و هدف اعلام شده آنها اقلیم سنی است که بر منابع تسلط پیدا کند.

العربیه گزارش داد: حراس الدین ازنزاع های سنی-سنی برای بسط نفوذ خود و انجام عملیات استفاده می کند. برخی گروههای سیاسی در استانهای صلاح الدین، نینوا و کرکوک از این گروه به شکل پنهانی حمایت می کنند و نشست های محرمانه با آنها دارد تا آنها را در جریان اوضاع امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار دهند.

هشام الهاشمی کارشناس امور گروههای مسلح گفت: این گروهها برای مردم عراق ناشناخته هستند اما به دنبال نشان دادن خود هستند تا حمایت سنی های عراق را پس از اینکه در سوریه کاری از پیش نبردند به دست آورند. این گروهها در عراق خیلی سریع شکست خواهند خورد زیرا بستر و پایگاه مناسبی برای آنها وجود ندارد به ویژه که توان نیروهای عراقی پس از نبرد با داعش افزایش پیدا کرده است.