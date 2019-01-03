تلاش مسئولان نظام حفظ فرصت های شغلی است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد سنجری صبح پنجشنبه در بازدید ازمجتمع معادن سنگ آهن خواف اظهار کرد:در شرایط فعلی تمام توان و تلاش همه مسئولان و دلسوزان نظام حفظ فرصت های شغلی است و برای ما نیز صیانت از نیروی کار و حفظ و پایداری بنگاه های اقتصادی و تولیدی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی افزود:امروز با یک جنگ اقتصادی روبه رو هستیم و تمام دغدغه و نگرانی ما پایداری مشاغل است و معتقد هستم که همه باید به اندازه کارگران که در شرایط سخت در تلاش هستند باید تلاش کنند و پای کار باشند.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد:از ابتدای حضور در استان با جدیت و تلاش مشکلات واحدهای تولیدی را رصد نموده و این موضوع را یکی از وظایف اصلی خود می دانیم.

وی تصریح کرد:همه باید این موضوع را درک کرده باشند و ما نیز در کنار شما مدیران به عنوان مشاور کارفرما حضور خواهیم داشت. شما در شرایط کنونی مسئولیت سنگین و حساسی بر عهده دارید کارآفرینان، کارفرمایان و تولیدکنندگان با تولید و ایجاد اشتغال ایثار می‌کنند.

سنجری بیان کرد: امروز در جنگ اقتصادی شما کارفرمایان به عنوان فرماندهان دوران جنگ و کارگران عزیز نیز به عنوان سربازان و رزمندگان زمان جنگ باید با تمام توان تلاش کنید و نباید بگذارید مشکلات باعث کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی شود.

وی تاکید کرد:حفظ اشتغال موجود در استان جزو مهمترین وظایف امروز ما به شمار می‌رود بنابراین از هیچ تلاش و کوششی برای تحقق این موضوع دریغ نخواهیم کرد.