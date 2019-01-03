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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

مدیرکل محیط زیست بوشهر خبر داد؛

شکوفایی پلانکتونی در سواحل دیر استان بوشهر

شکوفایی پلانکتونی در سواحل دیر استان بوشهر

بوشهر - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در سواحل شهرستان دیر روستای جبرانی شکوفایی پلانکتونی گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد اظهار داشت: خوشبختانه این شکوفایی پلانکتونی تاکنون باعث تلفات آبزیان نشده و وسعت شکوفایی پلانکتونی محدود بوده است.

وی با اشاره به اینکه معمولا شکوفایی پلانکتونی در تمام طول سال و توسط گونه های مختلف فیتوپلانکتون ها ایجاد می‌شود اظهار داشت: عوامل طبیعی و دخالت‌های انسانی در شکوفایی پلانکتونی موثر است، از عوامل انسانی موثر بر شکوفایی پلانکتونی، افزایش مواد مغذی توسط ورود روان آب‌ها و فاضلاب‌ها در دریا است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز شکوفایی پلانکتونی در سطح وسیع و شکوفایی گونه‌هایی که تولید سم می‌کنند، مرگ و میر آبزیان به دلیل کمبود اکسیژن و اثر سموم دفعی پلانکتون‌ها اتفاق می‌افتد که این اتفاق قبلا در سال ۸۷  نیز در خلیج فارس به وقوع پیوسته است.

کد مطلب 4503114

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