شکوفایی پلانکتونی در سواحل دیر استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد اظهار داشت: خوشبختانه این شکوفایی پلانکتونی تاکنون باعث تلفات آبزیان نشده و وسعت شکوفایی پلانکتونی محدود بوده است.
وی با اشاره به اینکه معمولا شکوفایی پلانکتونی در تمام طول سال و توسط گونه های مختلف فیتوپلانکتون ها ایجاد میشود اظهار داشت: عوامل طبیعی و دخالتهای انسانی در شکوفایی پلانکتونی موثر است، از عوامل انسانی موثر بر شکوفایی پلانکتونی، افزایش مواد مغذی توسط ورود روان آبها و فاضلابها در دریا است.
وی تاکید کرد: در صورت بروز شکوفایی پلانکتونی در سطح وسیع و شکوفایی گونههایی که تولید سم میکنند، مرگ و میر آبزیان به دلیل کمبود اکسیژن و اثر سموم دفعی پلانکتونها اتفاق میافتد که این اتفاق قبلا در سال ۸۷ نیز در خلیج فارس به وقوع پیوسته است.
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