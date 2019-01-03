شکوفایی پلانکتونی در سواحل دیر استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد اظهار داشت: خوشبختانه این شکوفایی پلانکتونی تاکنون باعث تلفات آبزیان نشده و وسعت شکوفایی پلانکتونی محدود بوده است.

وی با اشاره به اینکه معمولا شکوفایی پلانکتونی در تمام طول سال و توسط گونه های مختلف فیتوپلانکتون ها ایجاد می‌شود اظهار داشت: عوامل طبیعی و دخالت‌های انسانی در شکوفایی پلانکتونی موثر است، از عوامل انسانی موثر بر شکوفایی پلانکتونی، افزایش مواد مغذی توسط ورود روان آب‌ها و فاضلاب‌ها در دریا است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز شکوفایی پلانکتونی در سطح وسیع و شکوفایی گونه‌هایی که تولید سم می‌کنند، مرگ و میر آبزیان به دلیل کمبود اکسیژن و اثر سموم دفعی پلانکتون‌ها اتفاق می‌افتد که این اتفاق قبلا در سال ۸۷ نیز در خلیج فارس به وقوع پیوسته است.