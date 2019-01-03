تحول در نظام مدیریت بدون برنامه ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نامدار پیش از ظهر امروز در سومین همایش استانی و آئین تجلیل از برترین های برنامه تعالی مدیریت استان کردستان که در سالن امام خمینی (ره) آموزش و پرورش برگزار شد، اظهارداشت: در صورت اجرای بهینه برنامه تعالی مدیریت، ارتقای کیفیت آموزشی قطعی است و استان کردستان در معاونت متوسطه جزو استان های سرآمد کشور در این زمینه است.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود چالش هایی همچون بستر فرهنگی و مادی برنامه های این حوزه هنوز اجرایی نشده است، افزود: باید توجه داشت که عوامل انگیزشی، منوط به درآمدهای دولت است و در شرایط گوناگون برنامه تحت تأثیر شرایط قرار دارد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کردستان جدی نگرفتن تفویض اختیار به مدیران را دیگر چالش پیش روی طرح تعالی مدیریت دانست و ادامه داد: برنامه تعالی مدیریت، نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور، مشارکت جو و نهایتاً کیفیت مدار دارد، اما ساماندهی نیروی انسانی مدرسه محور در تقابل با برنامه عمل می کند.

نامدار با بیان اینکه طرح های پژوهشی مرتبط با برنامه تعالی مدیریت انجام نمی شود، یادآور شد: تردید در نگرش مجریان برنامه بدان معنا که برنامه قائم به فرد است در کنار عدم همراهی عوامل اجرایی و آموزشی در حوزه های صف و ستاد و ناهماهنگی در تیم های وزارت و استان ها موانعی است که تحقق طرح را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

وی در ادامه بیان کرد: ارزیابی پایانی کماکان چالش اصلی و پاشنه آشیل برنامه تعالی مدیریت است و این بدان خاطر است که تعدادی از ارزیابان بازنشسته شده و یا برخی دیگر اطلاعات ارزیابی کافی ندارند و به همین خاطر تفاوت نظر در میان ارزیابان پیش می آید.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه تمرکززدایی در این طرح موجب خلاقیت است، گفت: طرح تعالی مدیریت آموزش و پرورش بدلیل اینکه برنامه محور، جامع و مانع و قابل ارزیابی است، توسعه فرهنگ کار گروهی را تقویت می کند.

نامدار با بیان اینکه در بحث پوشش تحصیلی متوسطه اول تنها دو درصد دانش آموزان پایه ششم کردستانی در کلاس هفتم ثبت نام نکردند، افزود: خوشبختانه اجرای طرح تعالی مدیریت در استان کردستان افتخارات زیادی را برای استان به دنبال داشته است.

وی با اشاره به اینکه در کنکور سراسری سال جاری ۶۳.۳ درصد از دانش آموزان در رشته ریاضی، ۱۹ درصد در رشته تجربی و ۴۴.۷ درصد در رشته انسانی استان کردستان در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند، اظهارداشت: کسب چهار رتبه برتر در جشنواره های تجسمی، کسب یک مدال جشنواره جوان خوارزمی، پذیرش ۲۰ طرح در جشنواره خوارزمی، کسب رتبه اول کشوری در نهمین المپیاد نانو، کسب رتبه سوم کشوری شانزدهمین دوره مسابقات فناوری و کسب رتبه های نخست در سایر رشته ها از جمله دستاوردهای طرح تعالی مدیریت استان کردستان است.