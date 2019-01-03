به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان بیلهسوار تصریح کرد: تداوم آموزشهای سه گانه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در قالب مهارتهای زندگی پیش از ازدواج از برنامههای بهزیستی است.
وی با بیان اینکه اجرای کمپین ازدواج آگاهانه به مدت یک هفته اجرا می شود، تاکید کرد: تلاش می شود با اجرای این طرحها و در سایه فعالیتهای مستمر و موثر برخی دستگاههای دخیل در امر آسیبهای اجتماعی میزان طلاق در مدت مشابه ۹ ماه سال قبل کاهش یابد.
مدیرکل بهزیستی استان در عین حال شناسایی و تحت پوشش قرار دادن معلولان را از دیگر برنامه این سازمان برشمرد و متذکر شد: در این راستان ۸۸۳ معلول در بیلهسوار شناسایی شده و تحت پوشش اداره بهزیستی این شهرستان قرار گرفتند.
وی یادآور شد: پرداخت شهریه دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین پرداخت بیمه بیش از ۳۰ نفر ازمعلولین و پذیرش تمامی معلولان پشت نوبت حائز شرایط دریافت مستمری از جمله اقداماتی است که امسال در شهرستان بیلهسوار انجام شده است
ستاری ادامه داد: به ۷۳ نفر از افراد دارای شرایط اشتغال در مراکز غیردولتی، تسهیلات بانکی پرداخت شده و فعالیت بهزیستی در این خصوص بیش از تعهدات آن بوده است تا در راستای اجرای طرح تامین مالی خرد نیز ۴۷ گروه حمایتی تشکیل شود.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل عنوان کرد: ۱۶مهدکودک شهری و روستایی به تفکیک شش مهد شهری و ۱۰ روستا در بیلهسوار فعالیت میکنند که از نقاط قابل توجه روستامهدها ارائه یک وعده غذای گرم و تامین شهریه کودکان نیازمند میباشد.
ستاری افزود: اجرای طرح غربالگری بینایی ویژه گروههای سنی شش تا سه سال برای دو هزار و ۹۸۰ نفر و اجرای طرح غربالگری شنوایی نوزادان برای ۹۴۵ نفر در شهرستان بیلهسوار انجام شده است.
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