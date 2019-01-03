کلاهبردار ۱۹۰ میلیارد ریالی در گلستان دستگیر شد

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده قضایی مبنی بر شکایت نمایندگان حقوقی یکی از شرکت های پیمانکاری مخابرات از سه نفر با هویت معلوم مبنی بر کلاهبرداری و جعل اوراق و اسناد دولتی، تحصیل مال نامشروع مراتب به صورت ویژه در دستورکار پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

وی افزود: شاکیان اعلام کردند که طی یک قراردادی با متهم اصلی که خود را نماینده قانونی شرکت مخابرات معرفی کرده بود، مقرر شد که چهار کیلوگرم کابل نیکل به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال به منظور اجرای طرح های مخابراتی فیبر نوری وارد کشور کرده و تحویل وی دهند.

جاویدان با بیان این که متهمان تا زمان تحویل نیکل مبلغ هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد و ۳۶ سکه بهار آزادی با هدف انجام خرید برای اجرای پروژه از شرکت مذکور دریافت کرده اند، تصریح کرد: پیمانکاران کابل های مورد نظر را وارد و تحویل متهمان دادند اما بعد از گذشت زمان و عدم اجرای تعهدات متوجه کلاهبرداری آنان شده و در بررسی ها به جعلی بودن امضاء مدیرعامل دو اداره دولتی پی می برند.

وی تصریح کرد: با تحقیقات پلیس مشخص شد که متهم ردیف اول نگهبان اخراجی یکی از ادارات دولتی استان بوده و دو هم دست وی کارمند آن اداره هستند.

این مقام ارشد انتظامی استان گلستان افزود: با سرعت عمل پلیس دو متهم این پرونده دستگیر و نفر اصلی که متواری شده بود پس از یکسری کارهای اطلاعاتی و تخصصی در عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد

جاویدان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پس از مراجعه به مستندات به کلاهبرداری ۱۹۰ میلیارد ریالی اعتراف که ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.