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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد:

دستگیری کلاهبردار ۱۸ میلیاردی پایتخت در مهران

دستگیری کلاهبردار ۱۸ میلیاردی پایتخت در مهران

ایلام - فرمانده انتظامی ایلام از دستگیری کلاهبرداری ۱۸ میلیارد ریالی پایتخت درمرز مهران خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری گفت: ماموران انتظامی و گذرنامه  مرز مهران هنگام کنترل ورود افراد از کشور عراق  به داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، شخصی را با مدارک و گذرنامه جعلی دستگیر کردند.

وی افزود: پس از استعلام هویتی  مشخص شد که فرد مورد نظر  مبلغ ۱۸ میلیارد ریال در قالب خرید و فروش زمین در استان تهران کلاهبرداری و به کشور عراق سفر کرده که پس از مراجعه به مرز زمینی مهران و ورود به کشور با هوشیاری و دقت ماموران انتظامی و گذرنامه مرزی مهران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم تحت تعقیب  ۴ ماه قبل پس از کلاهبرداری، بصورت غیر مجاز به کشور عراق رفته بود.

وی خاطر نشان کرد:متهم دستگیر شده در مواجهه با مستندات و مدارک موجود به ۱۸ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان مرکز اعتراف کرد .

سردار یاری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی  به مراجع قضایی معرفی شد، اظهار داشت: سهل انگاری افراد در رعایت نکات ایمنی ،ضعف آگاهی و اعتماد بی مورد به افراد از مهمترین عوامل سوء استفاده سودجویان وکلاهبرداران است که می طلبد از اعتماد به افرادی که ظاهری آراسته و با قدرت بیان فوق العاده طعمه خود را انتخاب می کنند خودداری کنند.

کد مطلب 4503155

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