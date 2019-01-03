دستگیری کلاهبردار ۱۸ میلیاردی پایتخت در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری گفت: ماموران انتظامی و گذرنامه مرز مهران هنگام کنترل ورود افراد از کشور عراق به داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، شخصی را با مدارک و گذرنامه جعلی دستگیر کردند.

وی افزود: پس از استعلام هویتی مشخص شد که فرد مورد نظر مبلغ ۱۸ میلیارد ریال در قالب خرید و فروش زمین در استان تهران کلاهبرداری و به کشور عراق سفر کرده که پس از مراجعه به مرز زمینی مهران و ورود به کشور با هوشیاری و دقت ماموران انتظامی و گذرنامه مرزی مهران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان گفت: متهم تحت تعقیب ۴ ماه قبل پس از کلاهبرداری، بصورت غیر مجاز به کشور عراق رفته بود.

وی خاطر نشان کرد:متهم دستگیر شده در مواجهه با مستندات و مدارک موجود به ۱۸ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان مرکز اعتراف کرد .

سردار یاری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، اظهار داشت: سهل انگاری افراد در رعایت نکات ایمنی ،ضعف آگاهی و اعتماد بی مورد به افراد از مهمترین عوامل سوء استفاده سودجویان وکلاهبرداران است که می طلبد از اعتماد به افرادی که ظاهری آراسته و با قدرت بیان فوق العاده طعمه خود را انتخاب می کنند خودداری کنند.