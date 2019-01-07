ابراهیم رحیم پور معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اهمیت ارتباط هر چه گسترده تر ایران با چین به عنوان بازیگری توانمند در ابعاد سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی اظهارداشت: برنامه ارتباط و همکاری های مستمر میان ایران با کشوری مثل چین که در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی از وزن و جایگاه بالایی برخوردار است باید از سوی هر دو طرف و به شکل بلند مدت تدوین شود.

وی گفت: چین با کشورهای مختلف جهان روابط خوب تجاری و سطح بالایی را برقرار کرده و اخیراً هم در کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری‌های خوبی را انجام داده و سطح روابط خود را با آفریقا ارتقا بخشیده، یعنی سیاست های اقتصادی این کشور در سطح جهان تاکنون موفق بوده و این امری قابل تحسین است و ما هم باید از این موضوع در راستای تامین منافع ملی خود بهره مند شویم.

رحیم پور با بیان اینکه رشد شاخص های اقتصادی چین بسیار بالاست و سطح رفاه زندگی مردم آن کشور هم رشد قابل توجهی را داشته است، تصریح کرد: چین کشوری است که زیر بلیط قدرت های دیگر از جمله آمریکا نرفته چرا که به اندازه کافی از مولفه های قدرت از جمله توان بالای اقتصادی بهره مند است.

معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه بیان کرد: به نظر من تا پیش از سال ۲۰۳۰ چین از آمریکا در حوزه اقتصادی هم پیش خواهد گرفت و به عنوان اقتصاد برتر جهان شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه چین در سال های اخیر به عنوان شریک اول تجاری ایران به حساب می آید، افزود: ما نباید اینطور فکر کنیم که با اعزام سفیر و یا عدم اعزام وی به آن کشور اتفاق خاصی در روابط میان ایران و چین رُخ خواهد داد، اما به هر حال شاهد هستیم که به تازگی سفیر جمهوری اسلامی ایران عازم چین شده و امیدواریم بتواند در انجام مأموریت های خود در آن کشور موفق باشد.

رحیم پور گفت: در روابط میان ایران با کشورهای دیگر، اصل مرکز است یعنی تهران و این مرکز هست که باید به کلیه پیامهای ارسالی از سوی سفارت خانه ها و توصیه های آنها توجه لازم را برای اتخاذ سیاست های مناسب در رابطه با کشورها داشته باشد. در این میان سفرا هم در حد توان و جایگاه خود می‌توانند در افزایش و یا کاهش مراودات دو طرف نقش آفرینی داشته باشند.

معاون سابق وزیر امور خارجه با بیان این مطلب که باید سیاست اصولی و بلندمدتی را در قبال چین در نظر بگیریم تا آنها تصور نکنند به هنگام سختی و مشکلات به سراغ آنها می رویم، اظهارداشت: متاسفانه این یک باور است که در چین و برخی دیگر از کشورها در مورد ایران شکل گرفته که ما در زمان تحریم ها و مشکلات به سمت آنها می رویم و در دوران فراغت با غرب ارتباط داریم، بنابراین باید با برنامه اصولی و فعالیت مستمر این تصور را از میان برداشته و ثابت کنیم که چنین تصوری از ایران اشتباه است.

وی بیان کرد: چین و روسیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار در سطح بین المللی هستند که ما باید با آنها نه تنها در شرایط فعلی، بلکه در دوران فراغت و آسودگی هم ارتباطات گسترده و خوبی را داشته باشیم. امروز چین و آمریکا چالش‌های مختلفی را با یکدیگر دارند، به خصوص در حوزه تجاری ما شاهد جنگ تجاری بین این دو کشور و قدرت اقتصادی در جهان هستیم که این می تواند برای ما فرصت هایی را ایجاد کند.

رحیم پور در پایان با اشاره به این که چین به نقش و جایگاه مهم ایران در منطقه واقف است و اهمیت ارتباط با ایران را در برهه فعلی می‌داند؛ خاطرنشان کرد: این نکته را باید لحاظ کنیم که این چین هم مانند بسیاری دیگر از کشورها نمی‌خواهد ارتباط خود با آمریکا را برای ارتباط با کشور دیگری به خطر انداز یا آنکه دولت آمریکا را از خود عصبانی کند اما به موازات این ملاحظات، آنها در محاسبات سیاست خارجی خود جایگاه مناسبی را هم برای ایران لحاظ کردند.