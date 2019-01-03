طراحی و تولید حسگر تشخیص عفونت ادراری در دانشگاه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز،سرپرست تیم تحقیق گفت: در طراحی این حسگر از ۱۶ نانو ذره طلا و نقره استفاده شده است.

بهرام همتی نژاد تصریح کرد: برهمکنش بخارات حاصل از باکتری‌های موجود در نمونه ادرار با نانو ذرات باعث ایجاد تغییر رنگ در حسگر می‌شود به گونه‌ای که نانو ذرات طلا از قرمز به بنفش و نانو ذرات نقره از زرد به قهوه‌ای تغییر رنگ می‌دهند.

وی افزود: از آنجا که بخارات هر باکتری با باکتری دیگر متفاوت است، تغییر رنگ نانو ذرات نوع باکتری و شدت تغییر رنگ غلظت عفونت را مشخص می‌کند.

سرپرست تیم تحقیق با اشاره به اینکه در حال حاضر روش متداول برای تشخیص عفونت ادراری کشت نمونه ادرار است که نتیجه آن پس از ۴۸ ساعت مشخص می‌شود، تصریح کرد: به کمک این حسگر این مدت زمان به نیم ساعت کاهش می‌یابد.

محمدمهدی بردبار طراح حسگر نیز با بیان اینکه این حسگر در ابعاد ۲ در ۲ سانتی متر طراحی شده، گفت: این حسگر بر روی در ظرف نمونه ادرار بیمار چسبانده شده و پس از آن ظرف حاوی نمونه ادرار و حسگر به درون انکوباتور منتقل و به مدت ۳۰ دقیقه در دمای حدود ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری می‌شود.

وی افزود: پس از گذشت این مدت زمان نمونه را از دستگاه خارج کرده و نتایج تغییر رنگ نانو ذرات بررسی می‌شود.

بردبار با بیان اینکه این حسگر در مرحله آزمایشگاهی ساخته شده و برای تولید انبوه آن نیاز به مشارکت سرمایه گذاران است، افزود: این حسگر علاوه بر آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها می‌تواند در مطب پزشکان و منازل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

حسگر رنگی تشخیص عفونت ادراری بر پایه نانو ذرات گواهی ثبت اختراع از اداره ثبت مالکیت صنعتی را نیز دریافت کرده است.