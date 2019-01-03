محمدرضا کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح بیولوژیک در حوزه آبخیز ابر و سورخان شاهرود اجرا شد، ابراز داشت: اجرای طرح بیولوژیک در این دو محدوده از محل صندوق توسعه ملی و عملیات کپه کاری با حضور مرتع‌داران بومی و علوفه‌کاری با مشارکت بهره‌بردار و مرتع‌داران پایان یافت.

وی ضمن بیان اینکه اجرای طرح‌های بیولوژیک آبخیزداری نقش مهمی در کنترل سیلاب دارد، اضافه کرد: وسعت اجرای این طرح‌ها ۶۰۰ هکتار کپه کاری و ۲۵ هکتار علوفه کاری با کاشت بذر گونه‌های بومی است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود از رسوب و فرسایش خاک به عنوان تهدید جدی برای سدها نام برد و ابراز داشت: در این راستا با اجرای طرح بیولوژیک آبخیزداری و با کاشت بذر گونه‌های بومی مانند باریجه و آنغوزه و غیره می‌توان گام مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک برداشت.

کشاورزیان در ادامه تصریح کرد: عملیات بیولوژیکی روشی علمی ساده و کم‌هزینه است که عشایر و روستاییان برای افزایش درآمد، ایمنی و مقابله با آثار نامطلوب سیل و فرسایش می‌توانند در اجرا و توسعه آن مشارکت کنند.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از اجرای طرح بیولوژیک با همکاری مردم و بهره‌برداران انجام می‌شود، به گونه‌ای که با قرق مناطق، موفقیت بیشتری کسب خواهد شد.