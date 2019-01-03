استقرار ادارات در شهرستان نوپای آرادان پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گرمسار و آرادان با حضور استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری گرمسار، ضمن بیان اینکه بسیاری از ادارات در آرادان مستقر نیستند و این باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است، ابراز داشت: میبایست با توجه به زیرساختهای موجود بستر لازم برای استقرار ادارات فراهم شود.
وی اضافه کرد: آرادان باوجود جمعیتی بالغبر ۱۵ هزار نفر مشکلات عدیدهای را در حوزه استقرار ادارات در این شهرستان دارد و تاکنون نیز بسیاری از ادارات فعالیت و خدمات خود را با مشارکت شهرستان گرمسار ارائه میکنند.
فرماندار آرادان با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزههای مختلف، ابراز داشت: آرادان دارای چهار هزار و ۲۰۰ بهرهبردار و ۵۰ واحد مرغداری با رتبه نمونه در تولید تخممرغ در سطح استان سمنان است.
افشار نادری بابیان اینکه آرادان در واحد کشاورزی از جایگاه خوبی برخوردار است، تصریح کرد: ۴۰ واحد صنعتی در این شهرستان وجود دارد که نقش مهمی را در صنعت ایفا میکنند.
وی نزدیکی به پایتخت را از دیگر ظرفیتهای مهم آرادان برشمرد و اضافه کرد: در بخش بهداشت و درمان، آموزش، عمران، روستایی، آب، برق و گاز خدمات خوبی به مردم این ناحیه ارائهشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آشناگر استاندار جدید سمنان در سفر یک روزه خود به گرمسار از پروژه بیاوتی، غار نمکی، منطقه ویژه اقتصادی شهرستان بازدید کرد.
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