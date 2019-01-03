سفر ۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرستان ساری با بیان اینکه شهرستان ساری پایتخت دوم سلسله صفویان به شمار می رود اظهار داشت: عملکرد سازمان میراث فرهنگی بستگی به نظر مساعد دیگر دستگاهها دارد.

وی با عنوان اینکه مالکیت عرصه چشمه سورت مربوط به منابع طبیعی است ادامه داد: کتابچه شرح خدمات برای تهیه طرح در این منطقه در حال انجام است و امسال آسفالت ۳.۵ کیلومتر از جاده دسترسی در حال انجام است و نفس کشی عرصه ۷۵ هکتاری نیز صورت گرفت.

وی با اظهار اینکه در شهرستان ساری ۹ مجتمع بین راهی احداث شده است گفت: برخی از این مجتمع ها تحویل شده اما بهره برداری نشده است.

فرزانه یادآور شد: عوارض چشمه صورت مربوط به میراث فرهنگی نیست و مدیریت آب و عرصه آن مربوط به آب منطقه ای و منابع طبیعی است.

مدیرکل میراث فرهنگی با بیان اینکه چشمه سورت به عنوان دومین اثر طبیعی ثبت میراث ملی است درباره بومگردی روستایی نیز گفت: برای توسعه بومگردی باید راههای دسترسی و روستا نیز بهسازی شود.

وی با اشاره به رویداد گردشگری ۲۰۲۰ اظهار داشت: از واژه گردشگری خیلی از دستگاه های به صورت کلی استفاده می کنند ولی تراز اعتبارات درنظر گرفته شده از سوی فرمانداری ها برای گردشگری بسیار پایین است.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران تصریح کرد: در رویداد گردشگری ۲۰۲۰ هدف آن است که مازندران را به عنوان قطب گردشگری معرفی کنیم زیرا تنها صنعت بدون هزینه و آلودگی، گردشگری است.

فرزانه با بیان اینکه ۹۵ درصد واحدهای پذیرایی محور فرح آباد از سوی میراث فرهنگی مجوز داده نشده است گفت: باید قوانین و ضوابط محکمی برای گردشگری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: گردشگری صنعت بدون دردسر است و تاکنون بالای ۱۰۰ هزار گردشگری خارجی به استان سفر کرده اند و برای آنکه گردشگری در خط مقدم باشد، باید به آن توجه کنیم.