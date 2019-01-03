تردد در محورهای اصلی آذربایجان شرقی با زنجیر چرخ ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هماهنگی برف روبی راه های آذربایجان شرقی صبح امروز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: از صبح امروز پنج شنبه در بیشتر نقاط استان شاهد بارش برف هستیم که باعث اختلال در تردد خودروها در برخی از مناطق شده است.

غلامرضا رسول زاده سپس با تاکید بر اینکه باید رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کرده و خودروهای خود را مجهز به زنجیر چرخ کنند، گفت: با توجه بارش سنگین برف در تمام راه های ارتباطی استان، رفت و آمد در آنها با زنجیر چرخ مقدور است.

وی با اشاره به اجرای عملیات برف روبی در راه های استان گفت: هم اکنون عوامل راهداری استان درحال برف روبی و نمک پاشی با ۶۰۰ دستگاه و ۹۰۰ نفر همکار هستند.

رسول زاده با تاکید بر اینکه در آزادراه پیامبر اعظم نیز شاهد بارش برف هستیم، ادامه داد: و با توجه به لغزندگی راه ها، رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.