تغییر الگوی بارش در بام ایران/ برف جای خود را به باران داد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سید محمد رضا موسوی: بارش شدید باران از بامداد امروز پنج شنبه در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است و همچنان با شدت ادامه دارد و هنوز خبری از بارش برف در این استان نیست.

این در حالی است که همه ساله در ماه دی که مهمترین فصل بارش استان چهارمحال و بختیاری است، برف می بارید و ذخایر برف در ارتفاعات تشکیل می شد. هم اکنون بارش شدید باران موجب آب شدن برف های ذخیره شده در ارتفاعات شده است و کوه ها رنگ سفید خود را از دست دادند.

بارش برف در این استان نسبت به باران از جایگاه مهمتر و ویژه تری برخوردار است چرا که بارش برف موجب نفوذ آب در منابع زیر زمینی و تقویت این منابع می شود.

بارش به صورت باران موجب خروج آب توسط رودخانه ها از استان می شود و نفوذ پذیری باران در منابع آب زیر زمینی نسبت به برف کمتر است. بارش برف همچنین تامین کننده آب رودخانه های زاینده رود، کارون و دز در سال آینده است و کاهش بارش برف موجب تشدید کم آبی این رودخانه ها در سال آینده می شود.

افزایش ۱۰ الی ۱۷ درجه ای دمای هوا طی روز های اخیر موجب تغییر الگوی بارش در این استان شده است مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر الگوی بارش در این استان، اظهار داشت: بارش از نوع برف به باران تغییر کرده است.

شاهرخ پارسا بیان کرد: افزایش ۱۰ الی ۱۷ درجه ای دمای هوا طی روز های اخیر موجب تغییر الگوی بارش در این استان شده است.

وی بیان کرد: دمای هوای شهرکرد در ابتدای هفته جاری منفی ۱۲ درجه سانتی گراد گزارش شده است که هم اکنون دمای هوا در این منطقه به پنج درجه سانتی گراد رسیده است.

وی بیان کرد: گرم شدن هوا موجب جلوگیری از بارش برف در این استان شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کوهرنگ با بارش باران ۳۹ میلی متری بیشترین بارش را طی چند ساعت گذشته داشته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باران موجب آب شدن بخشی از برف های بارش های هفته های گذشته در این استان شده است.

وی تاکید کرد: بارش برف در سطح استان برای کاهش خسارت های خشکسالی در سال آینده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سامانه بارشی خوبی وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است که متاسفانه بارش های این سامانه به صورت باران در حال انجام است کارشناس منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری در خصوص بارش های امروز در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سامانه بارشی خوبی وارد استان چهارمحال و بختیاری شده است که متاسفانه بارش های این سامانه به صورت باران است.

افشین مقدس با اشاره به شرایط توپوگرافی استان چهارمحال و بختیاری، تاکید کرد: آب حاصل از بارش به صورت باران به سرعت از استان خارج می شود و در پشت سدها در دیگر استان ها ذخیره سازی می شود و منابع زیرزمینی این استان از بارش باران سهم بسیار پایینی دارند.

کارشناس منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بارش برف برای تقویت منابع زیر زمینی این استان از جایگاه بالاتری برخوردار است و موجب کاهش خشکسالی و بحران کم آبی در بخش کشاورزی و شرب این استان می شود.

وی بیان کرد: هم اکنون وضعیت بارش در سطح مطلوب نیست و کاهش بارش ها همچنان در این استان ادامه دارد.

کارشناس منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بهره گیری مناسب از آب در بخش کشاورزی در این استان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و مصرف آب در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری باید کاهش یابد.

وی تاکید کرد: توسعه تجهیزات آبیاری نوین در مزارع کشاورزی این استان برای مبارزه با کم آبی ضروری است.