۳۹۲۷ مبلغ مذهبی مشغول فعالیت در خراسان رضوی هستند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام حسینعلی رحمتی باغکی ظهر پنجشنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد: ایجاد سامانه سجام برای ساماندهی شبکه تبلیغی در سطح کشور تاکنون ۶۳۹۹ مبلّغ و مبلّغه در این سامانه ثبت شده‌اند که از این تعداد ۱۴۷۳ نفر مبلّغه هستند و بالا بردن نرخ پوشش شبکه تبلیغی در سطح استان از اهداف مهم در تبلیغات اسلامی است.

وی افزود:از آغاز تهیه اطلس تبلیغی در استان خبر داد تدوین این اطلس در اولویت برنامه‎های این اداره‎ کل قرار گفته است و امیدواریم با تحلیل جامع و شناسایی نیازها و فرصت‌ها و تهدیدها، شبکه تبلیغی کار خود را با قوت بیشتری انجام می‌دهد.

مسئول امور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: خراسان رضوی دارای ۷۴۷۹ مکان تبلیغی است که این مناطق باید در سامانه اطلس تبلیغی به ثبت برسد و از این تعداد ۶۰۲ منطقه در شهرستان مشهد قرار دارد که این نشانگر آن است که بیشترین منطقه تبلیغی استان مربوط به شهرستان مشهد است.

رحمتی باغکی تصریح کرد:دراستان ۴۷۰ روحانی مستقر، ۲۰۰۰ امام جماعت در مدارس و ادارات و نهادهای دولتی و همچنین ۳۹۲۷ مبلّغ در مناسبت های ملّی و مذهبی مشغول فعالیت های تبلیغی و ترویج ارزش های دینی هستند.

وی گفت: نیازهای تبلیغی در مناطق مختلف استان افزود: این سامانه با هدف تسهیل امور و اطلاع‌رسانی شفاف و امکان مدیریت یک پارچه و علمی اعزام مبلغان راه اندازی شده است.