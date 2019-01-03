آغاز نخستین جلسه دادگاهی متهمان ترور جمال خاشقجی در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سعود بن عبد الله المعجب دادستان کل عربستان با صدور بیانیه ای از برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این متهمین که تعداد آنها به ۱۱ تن می رسد در دادگاه کیفری ریاض محاکمه می شوند.

هم چنین اخباری در خصوص اینکه دادستان کل خواهان اجرای حکم اعدام در قبال ۵ تن از این متهمان شده منتشر شده است.

دادستان کل عربستان هم چنین اعلام کرد که تحقیقات در خصوص برخی از این متهمان هم چنان ادامه دارد و در همین راستا درخواست قضایی به دادستانی کل ترکیه ارسال شده تا تمام مدارک و ادله مربوط به این پرونده ارسال شود. ریاض پیشتر نیز این درخواست را داده بود و تا این تاریخ جوابی دریافت نکرده است.