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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

ذخایر معدنی استان زنجان ۶۰۰ میلیون تن است

ذخایر معدنی استان زنجان ۶۰۰ میلیون تن است

زنجان-رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخایر مواد معدنی استان زنجان ۶۰۰ میلیون تن است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فعغوری ظهر پنج شنبه در کارگروه معدن استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۸۰ معدن در استان زنجان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۳۱۴ معدن فعال و ۶۶ معدن غیر فعالند که حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در این معادن مشغول به کارند.

وی با بیان اینکه ذخایر مواد معدنی استان زنجان ۶۰۰ میلیون تن است، ادامه داد: در حال حاضر استخراج واقعی از معادن استان ۱۲ میلیون تن است.

فغفوری با تاکید بر اینکه  استان زنجان توان استخراج انواع مواد معدنی را دارد، گفت:  ۳۵ ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد و از این تعداد ۳۰ ماده معدنی استخراج می شود.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان بخش معدن استان زنجان را نیازمند توجه و همراهی عنوان کرد و  گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود در استان زنجان حجم فعالیت‌های معدنی در استان بسیار کمتر از فعالیت در کشور است.

فغفوری  ادامه داد:  کوچک مقیاس بودن معادن استان زنجان از چالش‌های مهم بخش معدن استان است که باعث نبود سود مناسب و به صرفه نبودن فعالیت ها است که باید به سمت ایجاد شهرک‌های مواد معدنی در استان زنجان حرکت کرد.  

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینک شهرک‌های تخصصی مرتبط با صنایع معدنی در استان زنجان از  مزیت‌های مهم  بخش معدن استان زنجان است، گفت: قابلیت دسترسی استان به بازارهای عمده معدنی از دیگر محاسن صنایع معدنی در استان زنجان است و وجود مواد معدنی سیلیس، آهن و آلونیت جزو ظرفیت‌های استان زنجان است.

کد مطلب 4503231

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