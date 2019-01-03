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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

با وجود بارش شدید برف در تبریز

باند فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز باز است

باند فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز باز است

تبریز- مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت: باند فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز با وجود بارش شدید برف در تبریز باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: دید فرودگاه تبریز نسبت به صبح بهتر شده است، پروازهای فرودگاه نیز طبق برنامه در حال انجام است.

وی سپس ادامه داد: تنها یک پرواز هواپیمایی شرکت آتا در مسیر تهران - تبریز صبح امروز به علت بارش برف و پایین بودن دید با اعلام برج مراقبت از زنجان به تهران بازگشت.

وی اظهار داشت: گروه ایمنی زمینی فرودگاه تبریز اقدام به برف روبی و یخ زدایی باند کرده و آن را برای نشست و برخاست هواپیماها آماده کرده اند. هم اکنون پروازهای فرودگاه تبریز با وجود بارش برف برقرار است و مشکلی در این خصوص نداریم.

صفایی افزود: باند فرودگاه باز بوده و پرسنل فرودگاه در تلاش هستند تا همه پروازها طبق ساعت اعلام شده قبلی انجام شود.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی گفت: مسافران فرودگاه تبریز قبل از مراجعه به فرودگاه برای اطلاع از وضعیت پرواز خود با اطلاعات پرواز این فرودگاه به شماره های ۱۹۹ و ۳۵۲۳۴۷۰۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 4503239

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