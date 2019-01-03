تشکیل کمیته نظارت بر بازارهای هفتگی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد: کمیته نظارت بر بازارهای هفتگی در گلستان تشکیل شد.

وی افزود: نمایندگان دادستانی، بهداشت، دامپزشکی، نیروی انتظامی، اورژانس و پلیس راهور اعضای این کمیته هستند و وظیفه نظارت بر بازارهای هفتگی را دارند.

سیدحسینی ادامه داد: بررسی سلامت اقلام خوراکی، تامین امنیت بازار، ساماندهی رفت و آمد خودروها برای جلوگیری از ترافیک و پیشگیری از خرید و فروش اموال دزدی از جمله مواردی است که اعضای این کمیته موظف هستند، انجام دهند.

وی با اشاره به خرید و فروش دام و پرندگان زنده در برخی از بازارهای هفتگی گفت: دامپزشکی موظف است با استقرار در این بازارها پرندگان و دام‌هایی که خرید و فروش می‌شود را معاینه و از سلامت آن ها مطمئن شود.

به گفته سید حسینی، بهداشت هم باید تیم های بهداشتی خود را در بازارهای هفتگی مستقر و مسائل مربوط به اغذیه فروش‌های این بازارها را رسیدگی کنند.

وی در ادامه افزود: پلیس آگاهی هم در بازارهای هفتگی مستقر می شود تا در صورت فروش اموال مسروقه و قاچاق، اقدامات لازم را انجام دهند.

سیدحسینی بیان کرد: پلیس راهور هم به منظور کنترل ترافیک و اورژانس هم برای ارائه خدمات درمانی در این بازارها مستقر هستند.

گفتنی است که بازارهای هفتگی از گذشته های دور، محلی برای داد و ستد کالاها و محصولات کشاورزی در شهر ها و روستاهای استان های شمالی کشور از جمله استان گلستان است.