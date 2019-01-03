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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان خبر داد:

تشکیل کمیته نظارت بر بازارهای هفتگی گلستان

تشکیل کمیته نظارت بر بازارهای هفتگی گلستان

گرگان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تشکیل کمیته نظارت بر بازارهای هفتگی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی اظهار کرد: کمیته نظارت بر بازارهای هفتگی در گلستان تشکیل شد.

وی افزود: نمایندگان دادستانی، بهداشت، دامپزشکی، نیروی انتظامی، اورژانس و پلیس راهور اعضای این کمیته هستند و وظیفه نظارت بر بازارهای هفتگی را دارند.

سیدحسینی ادامه داد: بررسی سلامت اقلام خوراکی، تامین امنیت بازار، ساماندهی رفت و آمد خودروها برای جلوگیری از ترافیک و پیشگیری از خرید و فروش اموال دزدی از جمله مواردی است که اعضای این کمیته موظف هستند، انجام دهند.

وی با اشاره به خرید و فروش دام و پرندگان زنده در برخی از بازارهای هفتگی گفت: دامپزشکی موظف است با استقرار در  این بازارها پرندگان و دام‌هایی که خرید و فروش می‌شود را معاینه و از سلامت آن ها مطمئن شود.

به گفته سید حسینی، بهداشت هم باید تیم های بهداشتی خود را در بازارهای هفتگی مستقر و مسائل مربوط به اغذیه فروش‌های این بازارها را رسیدگی کنند.

وی در ادامه افزود: پلیس آگاهی هم در بازارهای هفتگی مستقر  می شود تا در صورت فروش اموال مسروقه و قاچاق، اقدامات لازم را انجام دهند.

سیدحسینی بیان کرد: پلیس راهور هم به منظور کنترل ترافیک و اورژانس هم برای ارائه خدمات درمانی در این بازارها مستقر  هستند.

گفتنی است که بازارهای هفتگی از گذشته های دور، محلی برای داد و ستد کالاها و محصولات کشاورزی در شهر ها و روستاهای استان های شمالی کشور از جمله استان گلستان است.

کد مطلب 4503252

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