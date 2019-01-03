مشکلات راه های روستایی و شهری هشترود برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سلطانی ظهر امروز پنج شنبه در جمع مدیران شهرستان هشترود با بیان اینکه ۷۵۰۰ کیلومتر از ۱۱۰۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی و روستایی استان بعد از انقلاب آسفالت شده است.
وی گفت: پیش از انقلاب هیچ راه روستایی آسفالتریزی نشده بود. البته این میزان ناکافی است.
سلطانی اظهار داشت: متاسفانه انتقادات وارده در خصوص وضعیت نامناسب راههای شهرستان هشترود بجا بوده ولی عملکرد مدیر شهرستانی اداره راه و شهرسازی در هشترود را ضعیف ارزیابی می کنم.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر به رفع مشکلات راههای روستایی و جادهای هشترود پرداخته و موانع را اصلاح و برطرف کنیم.
امین امینیان فرماندار هشترود نیز در این جلسه ابراز داشت: بیش از۳۰ درصد از راههای آسفالته شهرستان دچار فرسودگی و اضمحلال شده اند.
غفلت وزارت راه و شهرسازی از اختصاص منابع کافی برای حفظ و نگهداری راه ها
فرماندار هشترود با بیان اینکه انتقادات گسترده و به حق مردم در فضای عمومی شهرستان و شبکههای اجتماعی از وضعیت نامناسب راههای روستایی و جادهای وجود دارد گفت: متاسفانه شهرستان هشترود بدترین وضعیت راهها را در مقایسه با سایر شهرستانهای استان داشته و در حالیکه ۵۰ درصد از راههای روستایی این شهرستان آسفالت نمیباشند.
وی گفت: در ۵۰ درصد آسفالته هم وضعیت نامناسب بوده بگونهای که ۳۰ درصد از این راهها به مرور زمان دچار فرسودگی و اضمحلال شدهاند.
وی گفت: علت این امر در غفلت وزارت راه و شهرسازی در برههای از زمان از اختصاص منابع کافی برای حفظ، نگهداری و اصلاح جادهها بوده است
وی همچنین با تاکید براینکه در توزیع منابع باید شهرستانهای کم برخوردار در اولویت باشند افزود: متاسفانه سهم قیر اختصاص یافته برای شهرستان در سال گذشته تنها ۱۲۰ تن بوده است که با آن توانستهایم تنها ۲.۵ کیلومتر راه را آسفالت کنیم حال آنکه ۳۵۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان هشترود آسفالت نیستند و در بسیاری از روستاها از محل اعتبارات روستایی و با مشارکت اهالی زیرسازی، احداث و آسفالتریزی راهها انجام شده است.
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