به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در خرم آباد از شب گذشته آغاز شده و صبح امروز بر شدت آن افزوده شد تا شاهد آبگرفتگی شدید معابر در نقاط مختلف مرکز لرستان باشیم.

بر اساس اعلام دستگاه های ذی ربط، به علت بالا آمدن آب های سطحی ناشی از بارندگی بلوار «بهارستان» از سمت ماسور به شقایق، از جلوی پارک پردیس(باغ ارتش) مسدود شده و مسیر جایگزین آن جاده «پاگر» است.

همچنین پل های موقت روی رودخانه «خرم رود» به علت طغیان رودخانه به زیر آب رفته اند و نیروهای آتش نشانی با استقرار خودرو این مسیرها را مسدود کرده اند.

نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد با استقرار تیم های عملیاتی این سازمان در راستای امدادرسانی به شهروندان در محل های با ریسک بالای آبگرفتگی و سیلابی شدن حضور دارند و چندین خودرو گرفتار در آب را امدادرسانی کرده اند.