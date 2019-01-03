به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گرمسار با حضور استاندار سمنان به میزبانی سالن اجتماعات فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه پروژه انتقال آب بی. او. تی گرمسار سال آینده بهرهبرداری میشود، ابراز داشت: پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار نیز با حمایت دولت تا سال آینده بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بابیان اینکه بخش عمدهای از تعهدات رئیسجمهور از سفر قبل تاکنون تحققیافته است، اضافه کرد: پیگیری برای تحقق ۱۰۰ درصدی این تعهدات در دستور کار قرار دارد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس بابیان اینکه جلوگیری از برداشت بیرویه بالادستیها از سد نمرود از دیگر دغدغههای مهم ما در این عرصه است، ابراز داشت: تخصیص بخشی از پساب تهران به ایوانکی و صدور موافقت اصولی به موافقت قطعی دانشگاه دولتی گرمسار از دیگر مصوبات مهم سفر رئیسجمهور به استان سمنان بود که با توجه به نبود اعتبار دولتی لازم، تحقق آن نیازمند پیگیری است.
کاتب ضمن اشاره به وضعیت روبهپیشرفت جاده فیروزکوه به گرمسار، تصریح کرد: جاده فیروزکوه به گرمسار نیز از دیگر پروژههای مهمی محسوب میشود که در سفر رئیسجمهور برای تکمیل آن تخصیص سه میلیارد تومان اعتبار تصویبشده است.
کاتب بابیان اینکه پروژه قطار حومهای تهران - گرمسار بزرگترین تحول اقتصادی در این شهرستان به شمار میرود، تصریح کرد: خط چهار این پروژه ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که افتتاح و بهرهبرداری خط چهارم این پروژه در دستور کار است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس همچنین اظهار داشت: پروژه شهرک گلخانهای که در گرمسار ایجادشده است میتواند تحولات اقتصادی را در حوزه عشایر شهرستان به همراه داشته باشد زیرا اعتبارات آن ملی است.
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