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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۵

ایتالیا درخواست پناهندگی دیپلمات کره شمالی را تکذیب کرد

ایتالیا درخواست پناهندگی دیپلمات کره شمالی را تکذیب کرد

وزارت خارجه ایتالیا می‏‌گوید اطلاعی درباره مفقود شدن کاردار سفارت کره شمالی یا طرح موضوع پناهندگی وی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درخواست پناهندگی کاردار سفارت کره شمالی در رُم درحالی خبرساز شده که وزارت خارجه ایتالیا می‌گوید هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد.

گفتنی است خبر مفقود شدن «جو سانگ-جیل» و به دنبال آن، درخواست پناهندگی وی از کشورهای غربی برای نخستین بار از سوی روزنامه «جونگ آنگ ایلبو» کره جنوبی منتشر شد.

این رسانه همچنین گفته بود که اگرچه دولت ایتالیا نمی‌داند با این موضوع چه طور برخورد کند اما برای حفاظت از دیپلمات کره شمالی، قول مساعد داده است.

البته وزارت خارجه ایتالیا می‌گوید که پیونگ یانگ اواخر ۲۰۱۸ از اعزام یک سفیر جدید به رُم خبر داد که امری غیرمعمول نیست.

به گفته رسانه‌ها، جو سانگ-جیل به طور موقت سرپرستی سفارت کره شمالی را بر عهده داشته است.

کد مطلب 4503274
مریم خرمایی

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