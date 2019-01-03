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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۸

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان:

پیشرفت جامعه در گرو فعالیت های فرهنگی است

پیشرفت جامعه در گرو فعالیت های فرهنگی است

کرمان - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان پیشرفت جامعه را در گرو فعالیت های فرهنگی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان گفت: امیدواریم با کمک شما بتوانیم یکی از مهمترین مسائل که فرهنگی و اجتماعی را به نحو مطلوب مدیریت کنیم.

وی افزود: زیربنای همه مسائل جامعه فعالیت های فرهنگی است و به تبع آن مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی و به طور کل پیشرفت جامعه در گرو فعالیت های فرهنگی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: برخورد با مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیازمند روش های علمی است.

بصیری در حوزه فرهنگی با انباشت داده ها و اطلاعات مواجه هستیم و گفت: این اطلاعات و انباشت داده ها نیاز به اولویت بندی دارد.

وی با توجه به وسعت استان کرمان گفت: کرمان بزرگترین استان کشور بوده و حدود ۱۸۲ هزار مترمربع وسعت است.

بصیری تصریح کرد: کرمان از نظر جمعیت طبق آمار سال ۹۵ بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد؛ یعنی در هر مترمربع ۱۷ نفر زندگی می کنند و این آمار پراکندگی جمعیت را نشان می دهد.

بصیری با اشاره به تنوع اقلیم و فرهنگ در استان کرمان افزود: کرمان یک مولفه دارد و آن اینکه از هر دوره تاریخی پیش از اسلام و بعد از اسلام و حتی ماقبل تاریخ یک اثر در دست داریم که سند هویتی و فرهنگی ماست و در کنار آن ظرفیت نیروی انسانی نکته قابل توجهی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: با این تنوع نباید معضل فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم ولی متاسفانه در بعضی نقاط این معضل رشد فزاینده ای داشته است.

وی گفت: امیدوارم با تاکید بر مسائل فرهنگی و اجتماعی در جهت آبادانی استان و کشور و اعتلای فرهنگ استان کرمان قدم برداریم.

کد مطلب 4503279

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