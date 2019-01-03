به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق بصیری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان گفت: امیدواریم با کمک شما بتوانیم یکی از مهمترین مسائل که فرهنگی و اجتماعی را به نحو مطلوب مدیریت کنیم.

وی افزود: زیربنای همه مسائل جامعه فعالیت های فرهنگی است و به تبع آن مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی و به طور کل پیشرفت جامعه در گرو فعالیت های فرهنگی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: برخورد با مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیازمند روش های علمی است.

بصیری در حوزه فرهنگی با انباشت داده ها و اطلاعات مواجه هستیم و گفت: این اطلاعات و انباشت داده ها نیاز به اولویت بندی دارد.

وی با توجه به وسعت استان کرمان گفت: کرمان بزرگترین استان کشور بوده و حدود ۱۸۲ هزار مترمربع وسعت است.

بصیری تصریح کرد: کرمان از نظر جمعیت طبق آمار سال ۹۵ بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد؛ یعنی در هر مترمربع ۱۷ نفر زندگی می کنند و این آمار پراکندگی جمعیت را نشان می دهد.

بصیری با اشاره به تنوع اقلیم و فرهنگ در استان کرمان افزود: کرمان یک مولفه دارد و آن اینکه از هر دوره تاریخی پیش از اسلام و بعد از اسلام و حتی ماقبل تاریخ یک اثر در دست داریم که سند هویتی و فرهنگی ماست و در کنار آن ظرفیت نیروی انسانی نکته قابل توجهی است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: با این تنوع نباید معضل فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم ولی متاسفانه در بعضی نقاط این معضل رشد فزاینده ای داشته است.

وی گفت: امیدوارم با تاکید بر مسائل فرهنگی و اجتماعی در جهت آبادانی استان و کشور و اعتلای فرهنگ استان کرمان قدم برداریم.