استانداردسازی رفتار و تصمیمات قضایی مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از قضات برجسته استان کرمان بیان داشت: سیاستهای قوه قضاییه این است که از قضات برجسته، خدوم و پر تلاش که تصمیمات شجاعانهای اتخاذ میکنند تقدیر و تشکر به عمل آید و باید به نحوی قضات شاخص به جامعه معرفی شوند.
وی افزود: مدتها قبل این تصمیم گرفته شد تا از قضات برتر تجلیل به عمل آید اما معرفی تعدادی از قضات از میان بقیه کمی سخت بود در نهایت ما از بین ۳۴۵ نفر قاضی فرهیخته و صادق که در حال حاضر در استان مشغول به خدمت هستند و بعد از جمعبندی و بررسیهای صورت گرفته کمیتهای تشکیل شد و ۴۲ قاضی که نمره بالاتری در شاخصهای ارائه شده کسب کردند به عنوان قاضی برجسته و مطرح معرفی شدند.
رئیس دادگستری استان کرمان به تعدادی از شاخصهای ارائه شده اشاره کرد و گفت: سلامت قاضی و سلامت کار قضاوت، حسن خلق، صدور احکام مستدل، مستند و موجه، اقدامات قضایی موثر و نافع به حال جامعه، قضاتی که دارای شم قضایی بالا هستند، رعایت شئونات شغلی، قضاتی که با فناوریها و تکنولوژیهای نوین که امروز به عنوان یک بستر در قوه قضاییه مطرح است آشنا باشند از جمله تعدادی از شاخصهای مطرح شده در انتخاب قاضی برتر هستند.
وی تصریح کرد: انتخاب این قضات از میان سایر همکاران به این معنی نیست که کسی که در جمع حضور دارد کارش موثر نبوده در این زمینه معدل کاری گرفته شده است و کسانی که برگزیده شدهاند شاخصهای لازم را برای برجستگی داشتهاند.
موحد به استانداردسازی به طور خاص در قوه قضاییه اشاره کرد و اظهارداشت: استانداردسازی رفتار و تصمیمات قضایی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است که باید راهکارهایی برای این برنامه ارزشمند در نظر گرفته شود.
رئیس دادگستری استان کرمان یادآور شد: شناسایی قضات و کارکنان صالح و کارآمد به منظور سپردن مسئولیتها در یک سازمان آیندهنگر و پویا از مهمترین برنامههای دادگستری است.
وی افزود: استانداردسازی در هر سازمانی اهمیت دارد ولی در قوه قضائیه ضرورت بیشتری احساس میشود معنای استانداردسازی الگوی رفتاری و عملکردی است یعنی با مردم مدارا کنید قاضی که با مردم مدارا کند به استانداردهای قضایی نزدیکتر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ما اگر میگوییم حسن خلق یک فضیلت اخلاقی است باید دقت شود که از این خصلت سواستفاده نشود.
موحد گفت: سالهای سال است که قوه قضاییه در بحث شاخصها این موضوعات را تبیین کرده و در ارزیابی کارکنان خود قرار داده است که فواید بسیاری دارد از جمله مهمترین فایدههای آن این است که با افتخار میگوییم بر اساس این شاخصها میتوانیم قضات شاخص را به مردم معرفی کنیم.
وی افزود: بر اساس استانداردسازی جانشینپروری یکی از شاخصها است و یک سازمان پویا و کارآمد سازمانی است که آیندهنگر باشد، منابع انسانی را پرورش دهد، مسئولیتها را به افراد لایق و شایسته بسپارند استانداردسازی میتواند کمک شایان توجهی به سازمان و در نهایت به مردم کند.
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