۲۵ هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی گرمسار شاغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گرمسار با حضور استاندار سمنان به میزبانی سالن اجتماعات فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار یکی از مهمترین اولویتهای دولت در این شهرستان محسوب میشود، ابراز داشت: با توجه به وجود شهرکهای صنعتی در این شهرستان و با توجه به نزدیکی به پایتخت اشتغال یکی از مواردی است که در گرمسار بهطور جد در دستور کار قرار دارد.
وی بابیان اینکه نرخ اشتغال در گرمسار بالغبر ۹۳ درصد است، اضافه کرد: بالغبر ۲۵ هزار نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان مشغول به کار هستند.
استقرار بیش از ۵۰درصد صنایع استان سمنان در گرمسار
فرماندار گرمسار ضمن اشاره به استقرار بیش از ۵۰درصد صنایع استان سمنان در این شهرستان تأکید داشت: شش شهرک صنعتی در گرمسار فعال است و بالغبر ٨۰ درصد نمک تولیدی کشور در معادن نمک این شهرستان تأمین میشود.
طاهری در ادامه تصریح کرد: در حوزه علمی ظرفیتها و بسترهای مطلوبی در این شهرستان وجود دارد که با توسعه و تقویت این ظرفیتها نقش مؤثری برای رونق اقتصادی خواهد داشت.
وی بابیان اینکه دوازده مرکز آموزش عالی در گرمسار وجود دارد، اضافه کرد: در این شهرستان بالغبر ۲۴ هزار دانشجو در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در حال تحصیل هستند.
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