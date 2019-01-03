گلستان ۱۲۸۰۰۰ خانه غیرمقاوم روستایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد عصر پنج شنبه در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد: هم اکنون ۵۳۱ روستای گلستان دارای طرح هادی هستند و طرح هادی ۲۳۰ روستای استان به اتمام رسیده است.

وی با بیان این که طرح هادی بقیه روستاهای گلستان در دست اقدام است، افزود: تاکنون برای ۷۱ روستای شهرستان علی آباد طرح هادی تهیه شده و طرح هادی ۳۸ روستا به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان ادامه داد: امسال برای اجرای طرح هادی ۲۳۰ روستا اعتبار داریم و امید داریم با تخصیص مناسب طرح هادی این روستاها را اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: سالانه در کشور ۲۰۰ هزار مسکن روستایی مقاوم سازی می شود که سهم گلستان از این مقاوم سازی پنج تا ۶ هزار واحد است.

زمانی نژاد از مقاوم سازی ۷۰ هزار مسکن روستایی در گلستان خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۸ هزار خانه غیرمقاوم روستایی در استان وجود و مقاوم سازی ۵۶ هزار واحد روستایی در گلستان تمام شده و مابقی آن با پیشرفت مناسب در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۵ هزار سند روستایی در گلستان صادر شده که سهم علی آباد ۱۰ هزار جلد بوده و تاکنون سه هزار و ۷۰۰ جلد سند در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم توسط این بنیاد در گلستان صادر شده است.