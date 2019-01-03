پروژه جاده دسترسی به بیمارستان امام سجاد در دهه فجرافتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عملیات اجرایی این مسیر به پایان رسیده است.

وی بیان داشت: عملیات خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی، ایجاد دیوار حائل و روشنایی برای این جاده انجام شده است.

مقدم با بیان اینکه عملیات آسفالت این جاده نیز به زودی آغاز می شود، گفت: اعتبار این پروژه تا مرحله بهره برداری شش میلیارد ریال است و این جاده از کنار هتل پارسیان یاسوج می گذرد.

وی اظهار داشت: در این جاده حجم سنگ چینی دیوار حائل یکهزار و ۲۰۰ مترمکعب است و با بهره برداری از این جاده مسیر دسترسی به بیمارستان بهتر و مسیر پرترافیک پارک ساحلی برای آمبولانسها حذف می شود.

مقدم افزود: در سال های گذشته مسیر دسترسی به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج که از پارک ساحلی می گذرد، به علت ترافیک ناشی از پارک مشکلات بسیاری برای عبور آمبولانسها و موارد اورژانسی و مردم ایجاد می کرد.